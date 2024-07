El mendocino Alejo Arias cumple un año preso en El Salvador y su familia no sabe nada de él

el salvador alejo arias 2.jpg Alejo viajó a El Salvador en marzo del 2023 en busca de trabajo para juntar dinero y continuar con sus estudios en Mendoza.

Sus padres estaban esperanzados que de una vez por todas podrían escuchar la voz de su hijo después de tanto tiempo y saber de él mismo cómo está. Hasta tenían pensaron que podrían verlo por videollamada, pero eso nunca ocurrió.

Cancillería se encargaba de llevarle elementos básicos de higiene y corroborar que estuviese bien de salud para luego informarle a sus padres, pero desde el 17 de mayo no fueron más a verlo, según pudieron averiguar. Y no entienden el por qué, ya que en el nuevo penal el régimen es más flexible y podía recibir más visitas.

el salvador alejo arias.jpg Alejo Arias estudiaba la tecnicatura en bioimágenes en Rivadavia y le faltaba un año para recibirse.

Además, estaba previsto que en junio se realizara una audiencia en la que se esperaba que Alejo fuera extraditado, pero sin saber la causa, esta nunca se realizó. La gran angustia y preocupación de su familia ahora es que existe la posibilidad que esa audiencia se realice recién en diciembre, lo que extendería mucho más los plazos para que el mendocino regrese a su casa.

En el 2023 Alejo viajó a El Salvador para trabajar y reunir dinero para regresar a Mendoza y continuar con la tecnicatura en bioimágenes que estudiaba en Rivadavia. Allí fue a trabajar a una financiera oriunda de Colombia, pero al poco tiempo fue detenido. Fue imputado por ser parte de una organización criminal a través de asociación ilícita y hechos de estafa, lo que prevé una pena grave, pero el abogado de la familia Miguel Ángel Pierri explicó que el mendocino apenas llegaba a la función de cadete cobrador.

El dolor de los padres de Alejo Arias, preso hace un año en El Salvador

"No tuvimos contacto con Alejo de ninguna forma ni videollamada. Incomunicados totalmente", expresó Sandra, la madre del joven oriundo de Rivadavia.

"Es terrible y tremendo, angustiante y mucha impotencia por no saber qué más hacer. El 14 de julio se cumple el año de detención de Alejo. Un año sin tener contacto alguno, de no tener a mi hijo, de no verlo, abrazarlo, de no tener una palabra de él. Es un atropello a los derechos humanos, es todo tan angustiante y desesperante para nosotros", agregó la mujer.

Mendocino preso en El Salvador Alejo Arias.jpg Sandra junto a su hijo Alejo.

Detalló que Cancillería la ultima vez que lo visitó fue el 17 de mayo: "Dos meses ya de su última visita no fueron más. ¿Por qué?".

El otro gran temor es la suspensión de la audiencia donde intentarían su extradición: "No pusieron fecha de audiencia y probablemente si no hay fecha siga la prórroga hasta diciembre, pero no vamos a parar. No podemos esperar hasta diciembre o enero del 2025 para una audiencia".

"No tenemos ayuda del Gobierno ni de Cancillería, estamos sin ayuda de nadie", dijo.

el salvador alejo arias 4.jpg Sus padres están desesperados para saber cómo está su hijo, pero especialmente para que regrese a su casa de Rivadavia.

Por su parte, Mauricio, padre de Alejo sostuvo: "Ya hace un año desde su detención y estamos como el primer día, sin novedades, sin comunicación con él. No hay una luz de esperanza. No sabemos qué va a pasar porque no tenemos respuesta de Cancillería, ni del Gobierno".

Señaló que solo confían en Dios: "Es el único que va a responder por esto, porque de las personas no tenemos ninguna respuesta".

"No hay ninguna respuesta positiva de ningún lado y es la gran angustia que tenemos porque hemos golpeado puertas por todos lados y sin respuesta. Nadie nos sabe decir nada", lamentó Mauricio.