El mendocino preso en El Salvador fue trasladado a una cárcel de menor seguridad

el salvador alejo arias y sandra gonzalez.jpg Alejo Arias junto a su madre Sandra González, quien está desesperada por tener contacto directo con su hijo.

El abogado de la familia Miguel Ángel Pierri indicó a Diario UNO que esto se debió a que desde octubre del 2023 presentaron planteos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se logró "trasladarlo a un penal más atenuado". Esto significa que ahora podrá recibir llamadas y visitas de su defensa, algo que antes no podía. "Estamos viendo a través de las autoridades que nos autoricen para que la madre, Sandra González, pueda llamarlo", dijo el experimentado letrado.

"En El Salvador están todas las garantías suspendidas, hay un régimen de excepción, pero igual hicimos todo tipo de planteos. Iban a hacer una audiencia en enero pasado que al final no se llevó a cabo, donde el juez iba a rever la situación y en ese momento recibimos la información que la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estaba tratando la situación de Alejo. Tuvieron una comunicación con las autoridades del Gobierno de El Salvador para que mejoraran la situación penitenciaria y ahí se resolvió que cambie de régimen penitenciario", detalló Pierri.

Esa audiencia que debía tener a enero se canceló y se pasó para junio o julio: "Según dijeron, aunque no les creo nada, que la audiencia se postergó porque avanzaron en la investigación con los grandes responsables de la financiera en Colombia y hay más detenidos. El logro es el cambio de régimen penitenciario y estaríamos a un mes para que se realice la nueva audiencia".

el salvador alejo arias.jpg Alejo Arias estudiaba la tecnicatura en bioimágenes en Rivadavia y le faltaba un año para recibirse.

La situación procesal de Alejo Arias en El Salvador

Miguel Ángel Pierri sigue detrás de un cambio de calificación para el mendocino, confía en que lo va a lograr y con eso conseguirá la libertad de Alejo. El abogado estatal que tiene el joven en El Salvador le habría adelantado que hay una avance positivo y que el cambio de pruebas va a operar a su favor.

Actualmente, Arias está imputado por ser parte de una organización criminal a través de asociación ilícita y hechos de estafa, lo que prevé una pena grave. Pierri explicó que el mendocino apenas llegaba a la función de cadete cobrador. "Él era un empleado de cuarta categoría, casi un cadete que no tomaba decisiones en nada y que sólo quedó involucrado por sus jefes que eran investigados por estos delitos. Se le da un protagonismo en la causa que no tiene ya que apenas es un partícipe que no tiene la menor injerencia en el hecho".

miguel angel pierri.jpg El abogado Miguel Ángel Pierri lleva adelante la estrategia para liberar al mendocino Alejo Arias del régimen salvadoreño de Bukele. Foto: Gentileza CNN en Español

Esperan que si ocurre el cambio de calificación un juez acuerde con la fiscalía una pena de 3 años en suspenso en un juicio abreviado y ser deportado a Argentina para que regrese con su familia.

El abogado sostuvo: "Por la experiencia que tengo creo que buscan que llegue un año y medio de detención, y ya habiendo cumplido la mitad de la pena más su buena conducta, lo van a deportar. Alejo se fue de Argentina para mejorar su situación económica, cómo llegaría a ser directivo de una financiera. Nunca tuvo ni dinero para pagar una defensa particular en El Salvador y mucho menos tiene arraigo ni ninguna posibilidad de cumplir la pena en ese país", por lo que la única opción es que sea deportado.

Además, detalló las circunstancias en las que fue detenido Alejo: "Él fue a trabajar y no tiene nada que ver con los directivos de la empresa. Fue a visitar a un amigo a su casa ese 14 de julio, pero llegó en el momento justo en que hacían un allanamiento y lo detuvieron, pero no tiene nada que ver".

"Después apareció una abogada que cometió el horror de recomendarle que no declare. Alejo no tiene un peso. Si la declaración de Alejo estuviese plasmada serviría mucho para el trabajo que realiza la Corte Interamericana. Igual batallamos en todos los frentes, hicimos un sin numero de presentaciones para su libertad. Llegamos a hablar con el Procurador general de El Salvador porque a Alejo lo iban a trasladar a una cárcel de máxima seguridad, pero el procurador tomó su legajo en mano y evitó su traslado", agregó Miguel Ángel Pierri.

El único contacto con Alejo Arias bajo el régimen de Bukele

Durante este tiempo, personal de Cancillería se encargó de llevarle elementos de higiene a Alejo e informan a su familia que el joven de 25 años está bien, aunque había bajado de peso.

Pero otro contacto fundamental fue un pastor que visita a Alejo en el penal cada 15 días. Pierri destacó la importancia de este contacto directo que tiene y aseguró que a pesar de haber sido trasladado de complejo, este pastor seguirá con las visitas.

el salvador alejo arias 3.jpg Alejo viajó a El Salvador en marzo del 2023 en busca de trabajo para juntar dinero y continuar con sus estudios en Mendoza.

Este religioso también sostuvo que Alejo está en buen estado de salud a pesar de toda la situación que atraviesa. Fue gracias a este hombre que el mendocino pudo enviar una nota a su familia en septiembre pasado, en la que dijo: "Los amo mucho. Sean fuertes. Manténganse orando. Dentro de lo malo, estoy bien. Es difícil, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante".

"Es un contacto muy importante para nosotros porque nadie habla, ni fiscales ni jueces, no habla nadie", señaló Pierri.

Además, supieron que dentro del penal el muchacho realizó un curso de barbería y estudió alguna disciplina relacionada con Ciencias Naturales, con el objetivo de aplicar y lograr alguna atenuación en la pena, además de sumarle puntos por buena conducta, y de paso para mantenerse ocupado.