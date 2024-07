El anhelo de la mamá del mendocino preso en El Salvador: "Escucharlo sería un sueño hecho realidad"

La entrevista a la mamá de Alejo Arias, el mendocino detenido en El Salvador

En una entrevista con Gisela Campos, para Canal 7, la madre explicó que según le han comentado "el presidente ya venía un tiempo atrás viendo todo esto, del trabajo negro, el de los cobradores, el cual los chicos no sabían, nosotros tampoco. Si no, no lo dejábamos ir".

"Nosotros nos enteramos casi a las 24 horas porque al ser detenido le sacan documentación, reloj, la ropa y los primos lo empiezan a buscar porque no habían dado con él. Luego se enteran de que estaba detenido en una comisaría que se llama El Penalito", amplió.

El rincón de Sandra González recordando a su hijo.

Sánchez contó que tiene una imagen de Alejo que no la pueden publicar justamente por una cuestión de seguridad y porque se lo pidieron sus defensores. Pero no nada más que eso. "Yo no he escuchado la voz de mi hijo hace un año", aseguró.

"La abogada, en su momento, nos explicó que quedaban todos adentro por seis meses en investigación. Eso ya se cumplió en enero de este año. Llegó ahora enero del 2024 y el juez dijo que no hay audiencia hasta dentro de seis meses más. O sea, se sigue prorrogando. Y ahora nos dijeron que hasta 2025 no va haber audiencias", detalló.

"No hay un ratito de mi vida que no piense en él"

La madre de Alejo Arias no escucha la voz de su hijo hace más de un año.

"Es lo peor no saber cómo está tu hijo. No sentirlo, no escucharlo. Que me diga, mami, estoy bien, quédense tranquilos. No hay ratito de mi vida que no piense en él y se lo encomiendo al Señor", relató González, quien explicó que logró tener contención en la Iglesia Evangélica.

Consultada por si tienen pensado viajar a El Salvador para visitarlo, respondió que "no reciben visitas, ni tampoco manejan celulares".

Luis Petri recibirá a la madre de Alejo Arias, el mendocino preso en El Salvador

Sandra González, la madre de Alejo Arias (25), el mendocino que está preso en El Salvador, confirmó la semana pasada que el ministro de Defensa, Luis Petri se puso en contacto con ella para interiorizarse del caso y además iniciar gestiones con el gobierno de Bukele para que pueda restablecer el contacto con su hijo, con quien no habla desde hace un año.

El ministro de Defensa, Luis Petri, habló con la mamá del mendocino preso en El Salvador.

González aseguró al equipo del noticiero de El Siete que después de varios intentos con el gobierno de Javier Milei, finalmente se concretó el acercamiento del funcionario mendocino.

"El soctor Luis Petri nos dijo que se va a ir ocupando del tema con Cancillería, como con el sbsecretario de Defensa El Salvador. La audiencia es en diciembre, pero vamos a ver qué se puede ir haciendo mientras tanto", dijo con cautela y esperanzada de la relación que se entablará entre ambos países.

"Me llamó a mi teléfono y estuvimos conversando un rato. Allí me explicó que ya estaba en contacto con sus pares de El Salvador. Para nosotros es mucho tiempo esperar hasta diciembre, cuando se producirá la audiencia siendo que mi hijo es inocente y no tenemos ningún contacto", comentó.

"Yo sé que a las mamás nos escuchan. Por eso nos hemos movilizado tanto en que el caso se conozca", recalcó con una voz de cansancio pero a la vez con emoción y expectativas.