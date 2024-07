Las desgarradoras cartas del mendocino que cumplió un año preso en las cárceles de Bukele.

►TE PUEDE INTERESAR: La madre del mendocino preso en El Salvador pidió que la reciban Petri o Bullrich

En los mensajes, de formato casi administrativo, Alejo da cuenta de varias cosas: da detalles sobre el estado del penal en el que está, cómo es su día a día, la relación con los otros presos y envía recados a cada uno de sus familiares.

La primera de las cartas a las envío en marzo de este año, cuando todavía estaba alojado en el Centro Penal de Jucuapa, donde compartía espacio con presos que forman parte de organizaciones mafiosas.

Allí Arias González denotó su primer acercamiento con la religión, dijo que estaba “entregado a dios” y que pasaba el tiempo libre estudiando inglés y haciendo ejercicios. Sobre su situación en el penal, contó: “Es de cordialidad con otros detenidos, personal de seguridad y autoridades del penal”.

“Manténganse firmes en la oración. Tengo fe en que pronto voy a salir. Extraño los asados de papi, los lomitos de mami y las tortas de Agos”, fue el mensaje que le envió a su familia desde El Salvador.

A su novia le dedicó un mensaje especial, con el que cerró la carta: “Te amo y te pienso cada día. Extraño los paseos que hacíamos juntos, entrenar con vos en el gimnasio y las idas al parque a tomar mate”.

Dos meses después, el 15 de mayo, volvió a comunicarse con su familia, en lo que hasta ahora fue el último contacto que tuvieron. Siempre, a través de un intermediario que le transmite el estado de situación en el que pasa sus días el joven mendocino.

Desde el penal de Santa Ana, al que fue trasladado unos días antes de la carta, se mostró con un mejor semblante. Contó que había “un régimen más distendido para los detenidos y manifestó que en el penal no hay cortes de agua ni de luz”.

También pidió que su familia le envíe fotos y cartas porque las que tenía quedaron en el penal donde estaba alejado anteriormente y le envió un mensaje a sus padres que ratificó lo aferrado a la religión que está en el último tiempo: “Sigan confiando en el señor”.

En la carta buscó hacerles saber a sus padres que se acuerda de ellos. Le envió saludos a su mamá por el Día de las Madres en El Salvador y a su papá por el cumpleaños, en ambos casos detalló las fechas. “Extraña a sus perritos Moro, Flor y Perla”, dice.

En ese primer mensaje, que data de mayo, también les pidió a su hermana, a su abuela, y a sus tías y primas que le cuenten novedades de sus vidas. Luego, le dedicó un otro mensaje a su novia: “La extraña mucho y siempre piensa en ella. Extraña a Clarita, la perra de su novia”, dice el comunicado enviado por el cónsul.

Los padres de Alejo Arias González contaron cómo es la rutina que tiene su hijo en las cárceles de El Salvador, bajo el extremo régimen que impuso el presidente Nayib Bukele donde -según contaron- deben estar vestidos siempre de blanco.

Mauricio, el papá de Alejo, contó que se despiertan a las seis de la mañana y reveló que rezan apenas se levantan. También detalló que su hijo asiste tres veces a charlas religiosas, que pidió una biblia y que ya hizo cursos de barbería y de mecánica.

“Nuestro hijo no es una persona que se quede, él es muy extrovertido, le gusta aprender cosas e informarse en cosas manuales e informáticas”

En ese sentido, agregó: “Sé que en las cárceles no están mucho mejor que lo que pasa en los informativos. Sabemos que no los han pelado, que duermen en colchonetas en el piso y comen tres veces al día: desayuno, almuerzo y cena”.

También reveló que Alejo perdió alrededor de seis kilos desde que está preso, pero logró darse un consuelo: “Dentro de todo está comiendo bien, ahora Cancillería se está haciendo cargo de mandarle los kits de higiene, aparte de algunos productos de alimentos, algo que sea más proteico”.

“En esta última nota le enviamos un mensaje que le iban a hacer llegar este 24 julio, ahí le dijimos que tenga paciencia, que esté tranquilo y que estamos haciendo todo lo posible para liberarlo. El sabe que nosotros nos estamos moviendo, tal vez no se imagina la magnitud”, remarcó.

Patricia Bullrich intercedió

Los padres de Alejo Arias González enviaron dos cartas hace más de dos meses. La primera dirigida a Luis Petri, ministro de Defensa, y la segunda a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. Hasta el momento no recibieron respuesta.

“Sé que a Luis Petri se la dieron en mano, después hablé con su hermana para consultarle y me dijo que se iba a encargar de hacerle llegar. Si recibió la carta sabe lo que vive mi hijo y que necesita ayuda”, contó Mauricio, quien vive en Mendoza, a diez cuadras de la casa de los padres del excandidato a vicepresidente.

Ambos buscan tener una audiencia con la ministra de Seguridad para tratar de acelerar el proceso judicial: “Queremos que nos consigan una audiencia con Patricia Bullrich por la relación que tiene ella con el ministro de Defensa de Bukele”.

El padre del joven mendocino dijo que está dispuesto a viajar a El Salvador pese a la complejidad económica que eso le demanda, pero remarcó que primero quiere tener una reunión con la ministra de Seguridad.

Con respecto a la situación judicial, su familia explicó que este 28 de julio se cumple la sentencia de la prisión preventiva “porque la causa está bajo investigación”. Sin embargo, aclararon: “La causa fue subrogada hasta fin de año, pero hasta 2025 no vamos a tener ningún tipo de audiencia”.

La familia está representada por Miguel Ángel Pierri, quien también representa al comisario Maciel en el caso Loan. Pero las complejidades del sistema legal de El Salvador hacen todo más difícil: “Ni él puede ejercer su título allá, ni el abogado de allá que lo representa a Alejo puede hacer algo”.

“El juez no permite ningún tipo de defensa porque no han individualizado ninguno de los 40 que detuvieron. Todos están por la misma causa, una estructura de lavado de dinero. No hubo nada que nos diera esperanza. Estamos exactamente como el mismo día del que lo detuvieron a Alejo, con la misma desesperación y angustia, porque lamentablemente no hemos podido hacer nada”, cerró Mauricio. Su hijo había viajado a El Salvador en busca de oportunidades: cayó en un allanamiento a una financiera para la que había empezado a trabajar.