El osito melero rescatado en Junín quedó en el Ecoparque hasta que encuentren un lugar para él

ecoparque oso melero junin ambiente 2.jpg El oso melero encontrado en Junín tiene aproximadamente tres años y quedó bajo los cuidados de los veterinarios del Ecoparque.

Lo observaron durante un rato pero prefirieron no molestarlo debido a todo el estrés que ya había padecido. A simple vista, los veterinarios indicaron que no tendría lesiones y que a pesar de su tamaño pequeño, el animal tendría 3 años.

Qué pasara con el oso melero en el Ecoparque

Los especialistas indicaron que le harán todos los chequeos sanitarios correspondientes para corroborar su estado de salud. Si bien a simple vista no tendría lesiones, todavía no saben si tiene heridas que no sean tan fáciles de ver.

Indicaron que el osito está en estado reservado y esperan que se tranquilice antes de tener contacto directo con él, para evitar sobreexcitarlo o provocarle más estrés.

ecoparque oso melero junin ambiente.jpg El osito melero fue llevado al Ecoparque donde lo dejaron descansar antes de realizarle estudios para conocer su estado de salud.

Por el tiempo que observaron y analizaron su comportamiento, creen que llevaba muy poco tiempo en cautiverio, lo que es bueno para él debido a que podrá reinsertarse en su hábitat con más facilidad.

Mientras le realizan todos los estudios para conocer su condición física, comenzaron a averiguar a qué reserva natural o centro de conservación de fauna silvestre de otra provincia puede ser trasladado, para que regrese a la naturaleza y se garantice una buena calidad de vida.

El oso melero es una especie de tamandúa originaria de Sudamérica. Habita zonas boscosas, selváticas o sabanas áridas y tiene un comportamiento solitario. Su alimentación consiste en insectos como hormigas, termitas y abejas, a los cuales caza rompiendo sus nidos empleando sus grandes garras.

En antecedente de Matías Ramón, el oso melero rescatado en Santa Rosa

El domingo 2 de abril del 2023 otro oso melero fue encontrado en un puesto La Difunta, en Las Catitas, propiedad de la familia Argüello. Allí estaban Ramón, y su esposa Estela, junto a uno de sus hijos y la novia de este.

En una recorrida habitual para ver el estado de las vacas, detectaron unas huellas pequeñas y expresaron que parecían "patitas de bebé". Siguieron el rastro hasta que vieron algo que para ellos era como una comadreja grande, ya que no sabían de qué animal se trataba.

oso melero matias ramon.jpg Matías Ramón, el oso melero encontrado en Santa Rosa en abril del 2023.

Cansado por el calor y con mucha sed, el animal no se resistió a que le pusieran un lazo en el cuello. Rápidamente le dieron agua y la tomó con mucho deseo, según indicaron. Una vez controlada la situación, avisaron a la Policía, le dieron intervención a Guardaparques y a la Dirección de Recursos Naturales, quienes llegaron hasta el lugar y trasladaron al oso melero.

Cuando los efectivos les preguntaron sobre el origen del animal, los puesteros indicaron que no tenían idea cómo había llegado hasta allí, por lo que los pesquisas creen que algún camionero lo pudo traer del Norte del país y se le escapó, o que pertenezca a una red de tráfico ilegal de animales.

Estuvo bajo los cuidados de los veterinarios de la Fundación Cullunche donde lo llamaron Matías Ramón por los dos hombres que lo encontraron y rescataron.

Unas dos semanas más tarde el animal fue trasladado a un centro de conservación de fauna silvestre en Corrientes, donde volvió a su hábitat natural.