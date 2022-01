filas para hisopados en mendoza.jpg Insistieron que quienes requieran ser hisopados tengan paciencia para ser atendidos.

También solicitaron que se utilice el sentido común y que no vayan a testearse simplemente por las dudas, o porque tienen síntomas y no saben si ir o no a una juntada de amigos o familiar. En esos casos, recomiendan que quienes estuvieron en contacto con alguien positivo, se aíslen y no concurran a la actividad social que tenían planeada. De esta manera se cuida el recurso humano y de insumos.

Otro consejo que dieron fue el de tener mucha paciencia, ya que el ir a ser testeado no significa que sea un trámite breve, debido a la gran cantidad de personas que concurran a diario. Por lo cual, quien se acerque a algún centro, tiene que saber que es muy probable que deba esperar.

Si bien hay mucha gente que se molesta, y quizás el calor extremo contribuya a ese enojo por las demoras, aseguraron que no se volvieron a repetir hechos de violencia hacia el personal de salud que trabaja de manera permanente en esta tercera ola de Covid.

Centros de testeos

Salud cuadriplicó los lugares para que los mendocinos tengan más opciones para que le realicen un hisopado, pero además de estos centros, cada municipio tiene la potestar y cuenta con insumos para instalar otros centros de testeos.

consejos sobre el coronavirus hisopado.jpg Salud recomendó que vayan a ser testeados quienes realmente lo requieran, y no por las dudas o asintomáticos.

Los habilitados por el Ministerio de Salud son:

En capital:

-Centro de Testeo en la escuela Agustín Álvarez, en calle Chile 1.050, el cual funciona de lunes a viernes de 8 a 18.

-Cic, en calle 9 de Julio 3.565, de lunes a viernes, de 8 a 18.

-En el CAPS 300, en el barrio La Favorita, también de lunes a viernes, de 8 a 12.

En Las Heras

-Hospital Dr. Chrabalowski, en Uspallata, de 8 a 18, de lunes a lunes.

-Centro de Testeo CIC Plumerillo, en calle Lisandro Moyano s/n, de 8 a 18, de lunes a lunes.

-Hospital Dr. Ramón Carrillo, calle Martin Fierro 1724, durante las 24 de lunes a lunes.

-CAPS 17, en Moyano 195, de 8 a 12, de lunes a viernes.

-CAPS 18, en calle Sucre 2704, de 8 a 12, de lunes a viernes

-CAPS 20, Calle 2 y Piménides, de 8 a 12 y de lunes a viernes.

-CAPS 139, en el Barrio Municipal, de 8 a 12, y de lunes a viernes.

En Guaymallén

-Centro de Testeo Terminal de Ómnibus, Ala Oeste ,de 8 a 18, de lunes a lunes.

-CAPS 246, Las Magnolias 1.000, de 8 a 12, de lunes a viernes.

-CAPS 16, en calles Alpatacal y Chile, de 8 a 12, de lunes a viernes.

-CAPS 5, B. de los Andes 6280, de 8 a 12, de lunes a viernes.

En Maipú

-CAPS N° 53, en Videla Aranda 3910, Cruz de Piedra, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30.

-CAPS N° 55, El Alto 6996, Barrancas, de lunes a viernes de 8 a 12.

-CAPS N° 60, calle Maza 36, de Gutierrez, de lunes a viernes de 8 a 12.

-Cic 907, calle Necochea s/n, barrio 25 de Mayo, de lunes a viernes de 8 a 12:30.

-Hospital Metraux, España 162, de lunes a viernes de 8 a 12:30.

-Fray Luis Beltrán Centro de Testeo ,ex FUESMEN, calle Godoy Cruz 500, de lunes a lunes de 8 a 18.

En Luján de Cuyo

-CAPS N° 34, Ruta 7 km 60, en Potrerillos, de lunes a viernes de 8 a 12:30, de sábado y domingo de 8 a 14.

-CAPS N° 39, Ruta 40 km 38, Ugarteche, de lunes a viernes de 9 a 13.

-Centro de Testeo Sociedad Española, Cumbres 202, Luján de Cuyo, de lunes a lunes de 8 a 18.

En Godoy Cruz

-CAPS N° 150, Barrio La Gloria, de lunes a viernes, de 8 a 12.

-CAPS N° 30, Colón 339, de lunes a viernes de 8 a 12.

-CAPS N° 168, B° Dolores Prats, en La Estanzuela, de lunes a viernes, de 8 a 12.

-CAPS N° 204, Salvador Arias y Mar del Plata, de lunes a viernes de 8 a 12.

-CAPS N° 515, Dique Maure s/n, en el barrio Sol y Sierra, de lunes a viernes de 9 a 11.

-Hospital Lencinas, Talcahuano s/n, de lunes a viernes de 8 a 20, y sábados 9 a 12.

-Centro de Testeo ex DINAF, Armani y Montes de Oca, de lunes a lunes de 8 a 18.

En Lavalle

-Hospital Dr. Domingo Sícoli, en calle Belgrano 415, de 8 a 18, de lunes a lunes.

-CAPS 43, Dr. Moreno s/n, de 8 a 12, de lunes a viernes.

-CAPS 45, Ruta 40 km 41, de 8 a 12, de lunes a viernes.

En San Martín

-Hospital Perrupato, de lunes a lunes, de 8 a 20.

-CAPS 76, Palmira, de lunes a viernes 8 a 12.

En Santa Rosa

-Hospital Arenas Raffo, de lunes a lunes 8 a 14.

-CAPS 73, Las Catitas, de lunes a viernes 8 a 12.

-Villa Cabecera (Muni Consejo Viejo) de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30

-La Dormida, lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30.

En Rivadavia

-Hospital Saporiti, de lunes a lunes, de 8 a 16.

-Centro El Mirador, de lunes a viernes, de 7:30 a 13.

En Junín

-Área de Junín, de lunes a viernes, de 8 a 16, sábado y domingo de 8 a 12

En La Paz

-Hospital Arturo Illia, de lunes a lunes, de 9 a 12.

-CAPS Villa Antigua, de lunes a viernes, de 9 a 12.

En San Carlos

-Hospital Tagarelli, las 24 horas de lunes a lunes.

-Ceos Htal. Tagarelli, de 8 a 20, de lunes a viernes, y de 8 a 14 los sábados.

-CAPS 101 La Consulta, de 8 a 13, de lunes a sábado.

-CAPS 104 Pareditas, de 14 a 20, de lunes a viernes.

En Tupungato

-Hospital Las Heras las 24 horas, de lunes a lunes.

-Centro de Testeo hospital Las Heras, de 8 a 20, de lunes a viernes.

-CAPS 92 San José, de 8 a 20, de lunes a sábado.

-CAPS 94 C. Del Plata, de 8 a 20, de lunes a sábado.

-CAPS 370 Gualtallary, de 8 a 20, de lunes a sábado.

-CAPS 198 La Arboleda, de 8 a 20, de lunes a sábado.

-CAPS 184 Anchoris, de 8 a 14, de lunes a viernes.

-CAPS 928 Villa Bastias, de 8 a 14, de lunes a viernes.

En Tunuyán

-Centro de Testeos 24 horas, de lunes a lunes.

-CAPS 98 Vista Flores, de 8 a 18, de lunes a lunes.

-CAPS 91 Colonia Las Rosas, de 8 a 18, de lunes a viernes.

En San Rafael

-CAPS 114 Villa Atuel, de 9 a 14 y 16 a 19.

-CAPS 115 Real del Padre, de 8 a 12:30 y 16 a 19.

-CAPS 130 Salto de las Rosas, de 11 a 13 y 16 a 19.

-CAPS 113 Montecoman, de 8 a 12:30 y 15 a 18.

-CAPS 158 Cuadro Nacional, de 8 a 12:30 y 15 a 18.

-CAPS 159 Isla Río Diamante, de 10 a 12:30 y 15 a 18.

-CAPS 164 Capitán Montoya, de 8 a 12 y 15 a 18.

-CAPS 107 Villa 25 de Mayo, de 8 a 11 y 16 a 18.

-CAPS 117 El Nihuil, de 9 a 11 y 15 a 18.

-CAPS 183 Barrio Valle Grande, de 8 a 11 y 16 a 19.

-CAPS 118 El Sosneado, de 9 a 12 y 16 a 19.

-CAPS 123 Punta del Agua, de 16 a 19.

-Posta Sanitaria Dique Valle Grande, de 9 a 16.

En Malargüe

-Área Sanitaria, de 9 a 12, de lunes a lunes.

En General Alvear

-Hospital Enfermeros Argentinos, de 10.30 a 17, de lunes a lunes.

-CAPS Bowen, a partir de las 8.

-CAPS Carmensa, a partir de las 8.

Vacunación

Salud aseguró que a pesar de las largas filas que se registraron en las últimas semanas del 2021 y las primeras del 2022 para la colocación de la dosis de refuerzo, la tendencia es que se normaliza y ya no es tan común ver centros de vacunación con mucha aglomeración de personas, aunque no descartaron que en algunos lugares aún pueda suceder.

Además, indicaron que no hay faltantes de vacunas para los mendocinos y que llegan dosis de la Nación todas las semanas.

La campaña de vacunación continúa todos los días para quienes requieran la primera o segunda dosis, como también para quien vaya en busca del refuerzo.