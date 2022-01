La movida del Gobierno para desactivar el colapso de la Terminal por las filas por testeos y la SUBE

Durante horas, decenas y decenas de personas con y sin sospecha de coronavirus esperaron bajo el sol sin distancia social, aunque al aire libre y, en su mayoría con el barbijo bien colocado.

¿Por qué se juntaron las dos filas en el mismo lugar? El Centro de Atención de la SUBE está en la Terminal hace al menos dos años por lo que cambiarlo de lugar por tener un centro de testeos cercano es logísticamente imposible, explican desde la secretaría de Servicios Público de la que depende la dirección de Transporte.

Pero lo que sí se informó es que están habilitados al menos 13 puestos de terminales automáticas en los que se puede hacer el trámite de actualización o renovación del abono de la SUBE con solo pasar la tarjeta y evitar así acudir a la Terminal.

Otro de los Centro de Atención SUBE habilitados para realizar la renovación del abono y descomprimir la espera es el ubicado en calle Rivadavia 110 casi esquina 9 de Julio, de la Ciudad de Mendoza, cuyo horario de atención es de corrido, de 8 a 16 de lunes a viernes.

Mientras que también se puede actualizar el abono en cada uno de los controles de línea de las empresas de servicio ubicados en los diferentes departamentos de la provincia.

"El usuario de transporte público tiene que saber que el abono no se pierde. Que si se le venció, puede renovarlo en cualquier momento y por cualquier terminal automática e incluso por la aplicación, sin necesidad de moverse de su casa", insisten desde el Gobierno para intentar evitar el colapso de estos días. Lo que sí deben tener en cuenta quienes tengan vencido el abono es que, si bien no tienen que volver a hacer el trámite desde cero ni presentar documentos, mientras no lo renueven no se les aplicarán los descuentos correspondientes.

80 nuevos centros de testeo Covid

En tanto que para descomprimir la larga espera por un hisopado, la ministra de Salud, Ana María Nadal, cuadruplicó la cantidad de centros de testeo en la provincia a partir de este miércoles.

Los nuevos sitios para acceder a un test Covid están repartidos en centros de Salud y hospitales de todos los departamentos. La respuesta del Gobierno llegó después de que en tiempos de Fiestas de fin de año, vacaciones y disparada de casos, los lugares habilitados colapsaran ante la alta demanda.

En Ciudad de Mendoza habilitaron:

-Centro de Testeo en la escuela Agustín Álvarez, en calle Chile 1.050, el cual funciona de lunes a viernes de 8 a 18.

-Cic, en calle 9 de Julio 3.565, de lunes a viernes, de 8 a 18.

-En el CAPS 300, en el barrio La Favorita, también de lunes a viernes, de 8 a 12.

En Las Heras

-Hospital Dr. Chrabalowski, en Uspallata, de 8 a 18, de lunes a lunes.

-Hospital Dr. Gailhac, en calle Aristóbulo del Valle, de 8 a 12, de lunes a viernes.

-Centro de Testeo CIC Plumerillo, en calle Lisandro Moyano s/n, de 8 a 18, de lunes a lunes.

-Hospital Dr. Ramón Carrillo, calle Martin Fierro 1724, durante las 24 de lunes a lunes.

-CAPS 17, en Moyano 195, de 8 a 12, de lunes a viernes.

-CAPS 18, en calle Sucre 2704, de 8 a 12, de lunes a viernes

-CAPS 20, Calle 2 y Piménides, de 8 a 12 y de lunes a viernes.

-CAPS 139, en el Barrio Municipal, de 8 a 12, y de lunes a viernes.

En Guaymallén

-Centro de Testeo Terminal de Ómnibus, Ala Oeste ,de 8 a 18, de lunes a lunes.

-CAPS 246, Las Magnolias 1.000, de 8 a 12, de lunes a viernes.

-CAPS 16, en calles Alpatacal y Chile, de 8 a 12, de lunes a viernes.

-CAPS 5, B. de los Andes 6280, de 8 a 12, de lunes a viernes.

terminal testeos sube 1.jpg En la imagen, la fila para el centro de testeo Covid 19 apostado en la Terminal de Ómnibus y, a su lado, la de usuarios de la SUBE

En Maipú

-CAPS N° 53, en Videla Aranda 3910, Cruz de Piedra, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30.

-CAPS N° 55, El Alto 6996, Barrancas, de lunes a viernes de 8 a 12.

-CAPS N° 60, calle Maza 36, de Gutierrez, de lunes a viernes de 8 a 12.

-Cic 907, calle Necochea s/n, barrio 25 de Mayo, de lunes a viernes de 8 a 12:30.

-Hospital Metraux, España 162, de lunes a viernes de 8 a 12:30.

-Fray Luis Beltrán Centro de Testeo ,ex FUESMEN, calle Godoy Cruz 500, de lunes a lunes de 8 a 18.

En Luján de Cuyo

-CAPS N° 34, Ruta 7 km 60, en Potrerillos, de lunes a viernes de 8 a 12:30, de sábado y domingo de 8 a 14.

-CAPS N° 39, Ruta 40 km 38, Ugarteche, de lunes a viernes de 9 a 13.

-Centro de Testeo Sociedad Española, Cumbres 202, Luján de Cuyo, de lunes a lunes de 8 a 18.

En Godoy Cruz

-CAPS N° 150, Barrio La Gloria, de lunes a viernes, de 8 a 12.

-CAPS N° 30, Colón 339, de lunes a viernes de 8 a 12.

-CAPS N° 168, B° Dolores Prats, en La Estanzuela, de lunes a viernes, de 8 a 12.

-CAPS N° 204, Salvador Arias y Mar del Plata, de lunes a viernes de 8 a 12.

-CAPS N° 515, Dique Maure s/n, en el barrio Sol y Sierra, de lunes a viernes de 9 a 11.

-Hospital Lencinas, Talcahuano s/n, de lunes a viernes de 8 a 20, y sábados 9 a 12.

-Centro de Testeo ex DINAF, Armani y Montes de Oca, de lunes a lunes de 8 a 18.

En Lavalle

-Hospital Dr. Domingo Sícoli, en calle Belgrano 415, de 8 a 18, de lunes a lunes.

-CAPS 43, Dr. Moreno s/n, de 8 a 12, de lunes a viernes.

-CAPS 45, Ruta 40 km 41, de 8 a 12, de lunes a viernes.

En San Martín

-Hospital Perrupato, de lunes a lunes, de 8 a 20.

-CAPS 76, Palmira, de lunes a viernes 8 a 12.

En Santa Rosa

-Hospital Arenas Raffo, de lunes a lunes 8 a 14.

-CAPS 73, Las Catitas, de lunes a viernes 8 a 12.

-Villa Cabecera (Muni Consejo Viejo) de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30

-La Dormida, lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30.

En Rivadavia

-Hospital Saporiti, de lunes a lunes, de 8 a 16.

-Centro El Mirador, de lunes a viernes, de 7:30 a 13.

En Junín

-Área de Junín, de lunes a viernes, de 8 a 16, sábado y domingo de 8 a 12

En La Paz

-Hospital Arturo Illia, de lunes a lunes, de 9 a 12.

-CAPS Villa Antigua, de lunes a viernes, de 9 a 12.

En San Carlos

-Hospital Tagarelli, las 24 horas de lunes a lunes.

-Ceos Htal. Tagarelli, de 8 a 20, de lunes a viernes, y de 8 a 14 los sábados.

-CAPS 101 La Consulta, de 8 a 13, de lunes a sábado.

-CAPS 104 Pareditas, de 14 a 20, de lunes a viernes.

En Tupungato

-Hospital Las Heras las 24 horas, de lunes a lunes.

-Centro de Testeo hospital Las Heras, de 8 a 20, de lunes a viernes.

-CAPS 92 San José, de 8 a 20, de lunes a sábado.

-CAPS 94 C. Del Plata, de 8 a 20, de lunes a sábado.

-CAPS 370 Gualtallary, de 8 a 20, de lunes a sábado.

-CAPS 198 La Arboleda, de 8 a 20, de lunes a sábado.

-CAPS 184 Anchoris, de 8 a 14, de lunes a viernes.

-CAPS 928 Villa Bastias, de 8 a 14, de lunes a viernes.

En Tunuyán

-Hospital Scaravelli, las 24 horas de lunes a lunes.

-Centro de Testeos 24 horas, de lunes a lunes.

-CAPS 98 Vista Flores, de 8 a 18, de lunes a lunes.

-CAPS 91 Colonia Las Rosas, de 8 a 18, de lunes a viernes.

En San Rafael

-CAPS 114 Villa Atuel, de 9 a 14 y 16 a 19.

-CAPS 115 Real del Padre, de 8 a 12:30 y 16 a 19.

-CAPS 130 Salto de las Rosas, de 11 a 13 y 16 a 19.

-CAPS 113 Montecoman, de 8 a 12:30 y 15 a 18.

-CAPS 158 Cuadro Nacional, de 8 a 12:30 y 15 a 18.

-CAPS 159 Isla Río Diamante, de 10 a 12:30 y 15 a 18.

-CAPS 164 Capitán Montoya, de 8 a 12 y 15 a 18.

-CAPS 107 Villa 25 de Mayo, de 8 a 11 y 16 a 18.

-CAPS 117 El Nihuil, de 9 a 11 y 15 a 18.

-CAPS 183 Barrio Valle Grande, de 8 a 11 y 16 a 19.

-CAPS 118 El Sosneado, de 9 a 12 y 16 a 19.

-CAPS 123 Punta del Agua, de 16 a 19.

En Malargüe

-Área Sanitaria, de 9 a 12, de lunes a lunes.

En General Alvear

-Hospital Enfermeros Argentinos, de 10.30 a 17, de lunes a lunes.

-CAPS Bowen, a partir de las 8.

-CAPS Carmensa, a partir de las 8.