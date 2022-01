En el video se ve a la profesional pidiendo a los pacientes que no se quejen: "No tenemos tiempo para ir al baño", aduce la profesional, y explica que no es su culpa las demoras que se producen en los hisopados. Incluso, señala que también tiene que tratar otros tipos de pacientes.

"Estoy dando lo más que puedo, más no puedo hacer. No he parado de atender, no es que estoy al pedo", argumenta en el video, mientras que su interlocutor le responde: "Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas".

Embed

La situación llegó a la intendencia de Tunuyán. Allí, el jefe comunal Martín Aveiro explico que "los centros de testeos están colapsados. El hospital tiene seis box pero ha faltado recurso humano y organización para atender el momento. Ha sido fuerte el contagio y se ha desbordado. La vacunación está bien porque está distribuida territorialmente y las personas la tienen muy a mano,. Pero el testeo faltó planificación para encarar lo que se venía pero ya se va a normalizar".

Colapso en los centros de hisopados

El último reporte dado a conocer por el ministerio de Salud señaló que en Mendoza, en 24 horas, se hicieron más de 6 mil testeos. La cifra casi duplica a la de los peores momentos de la pandemia. Tal es así, que la cantidad de positivos superó los 2400 estableciendo un récord a nivel provincial.

Esta cantidad de testeos ha hecho que en todos los centros de testeos se vean largas filas y discusiones.

La semana pasada, en el centro de Salud 30 de Godoy Cruz, también hubo una discusión entre una médica y los pacientes que esperaban un hisopado. La situación fue que se dieron 80 números y la profesional de salud, después de cinco horas de espera, señaló que se iban a atender solamente a 60.

centro de hisopado.jpg Las filas en los centros de testeo en Mendoza suelen provocar varias horas de espera en los últimos días

La discusión provocó que acudiese la Policía al lugar. Finalmente, un médico atendió a todos los que faltaban y en 45 minutos se hicieron los 20 hisopados restantes. Pero la situación desnudó el hecho de que la cantidad de personas que acuden por un hisopado supera las expectativas día a día. Incluso muchos acuden y se quedan sin turno. Y que el recurso termina siendo poco por esta misma causa.

Dónde hacerse los hisopados en Mendoza

Ante la demanda de testeos, el ministerio de Salud amplió la cantidad de lugares en los que se pueden realizar hisopados. Según explicaron, ahora son 80 en toda la provincia.

Estos son:

Capital

Centro de Testeo en la escuela Agustín Álvarez, en calle Chile 1.050, el cual funciona de lunes a viernes de 8 a 18.

CIC, en calle 9 de Julio 3.565, de lunes a viernes, de 8 a 18.

En el CAPS 300, en el barrio La Favorita, también de lunes a viernes, de 8 a 12.

Las Heras

Hospital Dr. Chrabalowski, en Uspallata, de 8 a 18, de lunes a lunes.

Hospital Dr. Gailhac, en calle Aristóbulo del Valle, de 8 a 12, de lunes a viernes.

Centro de Testeo CIC Plumerillo, en calle Lisandro Moyano s/n, de 8 a 18, de lunes a lunes.

Hospital Dr. Ramón Carrillo, calle Martin Fierro 1724, durante las 24 de lunes a lunes.

CAPS 17, en Moyano 195, de 8 a 12, de lunes a viernes.

CAPS 18, en calle Sucre 2704, de 8 a 12, de lunes a viernes

CAPS 20, Calle 2 y Piménides, de 8 a 12 y de lunes a viernes.

CAPS 139, en el Barrio Municipal, de 8 a 12, y de lunes a viernes.

Guaymallén

Centro de Testeo Terminal de Ómnibus, Ala Oeste ,de 8 a 18, de lunes a lunes.

CAPS 246, Las Magnolias 1.000, de 8 a 12, de lunes a viernes.

CAPS 16, en calles Alpatacal y Chile, de 8 a 12, de lunes a viernes.

CAPS 5, B. de los Andes 6280, de 8 a 12, de lunes a viernes.

Maipú

CAPS N° 53, en Videla Aranda 3910, Cruz de Piedra, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30.

CAPS N° 55, El Alto 6996, Barrancas, de lunes a viernes de 8 a 12.

CAPS N° 60, calle Maza 36, de Gutierrez, de lunes a viernes de 8 a 12.

Cic 907, calle Necochea s/n, barrio 25 de Mayo, de lunes a viernes de 8 a 12:30.

Hospital Metraux, España 162, de lunes a viernes de 8 a 12:30.

Fray Luis Beltrán Centro de Testeo ,ex FUESMEN, calle Godoy Cruz 500, de lunes a lunes de 8 a 18.

Luján de Cuyo

CAPS N° 34, Ruta 7 km 60, en Potrerillos, de lunes a viernes de 8 a 12:30, de sábado y domingo de 8 a 14.

CAPS N° 39, Ruta 40 km 38, Ugarteche, de lunes a viernes de 9 a 13.

Centro de Testeo Sociedad Española, Cumbres 202, Luján de Cuyo, de lunes a lunes de 8 a 18.

Godoy Cruz

CAPS N° 150, Barrio La Gloria, de lunes a viernes, de 8 a 12.

CAPS N° 30, Colón 339, de lunes a viernes de 8 a 12.

CAPS N° 168, B° Dolores Prats, en La Estanzuela, de lunes a viernes, de 8 a 12.

CAPS N° 204, Salvador Arias y Mar del Plata, de lunes a viernes de 8 a 12.

CAPS N° 515, Dique Maure s/n, en el barrio Sol y Sierra, de lunes a viernes de 9 a 11.

Hospital Lencinas, Talcahuano s/n, de lunes a viernes de 8 a 20, y sábados 9 a 12.

Centro de Testeo ex DINAF, Armani y Montes de Oca, de lunes a lunes de 8 a 18.

Lavalle

Hospital Dr. Domingo Sícoli, en calle Belgrano 415, de 8 a 18, de lunes a lunes.

CAPS 43, Dr. Moreno s/n, de 8 a 12, de lunes a viernes.

CAPS 45, Ruta 40 km 41, de 8 a 12, de lunes a viernes.

San Martín

Hospital Perrupato, de lunes a lunes, de 8 a 20.

CAPS 76, Palmira, de lunes a viernes 8 a 12.

Santa Rosa

Hospital Arenas Raffo, de lunes a lunes 8 a 14.

CAPS 73, Las Catitas, de lunes a viernes 8 a 12.

Villa Cabecera (Muni Consejo Viejo) de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30

La Dormida, lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30.

Rivadavia

Hospital Saporiti, de lunes a lunes, de 8 a 16.

Centro El Mirador, de lunes a viernes, de 7:30 a 13.

Junín

Área de Junín, de lunes a viernes, de 8 a 16, sábado y domingo de 8 a 12

La Paz

Hospital Arturo Illia, de lunes a lunes, de 9 a 12.

CAPS Villa Antigua, de lunes a viernes, de 9 a 12.

San Carlos

Hospital Tagarelli, las 24 horas de lunes a lunes.

Ceos Htal. Tagarelli, de 8 a 20, de lunes a viernes, y de 8 a 14 los sábados.

CAPS 101 La Consulta, de 8 a 13, de lunes a sábado.

CAPS 104 Pareditas, de 14 a 20, de lunes a viernes.

Tupungato

Hospital Las Heras las 24 horas, de lunes a lunes.

Centro de Testeo hospital Las Heras, de 8 a 20, de lunes a viernes.

CAPS 92 San José, de 8 a 20, de lunes a sábado.

CAPS 94 C. Del Plata, de 8 a 20, de lunes a sábado.

CAPS 370 Gualtallary, de 8 a 20, de lunes a sábado.

CAPS 198 La Arboleda, de 8 a 20, de lunes a sábado.

CAPS 184 Anchoris, de 8 a 14, de lunes a viernes.

CAPS 928 Villa Bastias, de 8 a 14, de lunes a viernes.

Tunuyán

Hospital Scaravelli, las 24 horas de lunes a lunes.

Centro de Testeos 24 horas, de lunes a lunes.

CAPS 98 Vista Flores, de 8 a 18, de lunes a lunes.

CAPS 91 Colonia Las Rosas, de 8 a 18, de lunes a viernes.

San Rafael

CAPS 114 Villa Atuel, de 9 a 14 y 16 a 19.

CAPS 115 Real del Padre, de 8 a 12:30 y 16 a 19.

CAPS 130 Salto de las Rosas, de 11 a 13 y 16 a 19.

CAPS 113 Montecoman, de 8 a 12:30 y 15 a 18.

CAPS 158 Cuadro Nacional, de 8 a 12:30 y 15 a 18.

CAPS 159 Isla Río Diamante, de 10 a 12:30 y 15 a 18.

CAPS 164 Capitán Montoya, de 8 a 12 y 15 a 18.

CAPS 107 Villa 25 de Mayo, de 8 a 11 y 16 a 18.

CAPS 117 El Nihuil, de 9 a 11 y 15 a 18.

CAPS 183 Barrio Valle Grande, de 8 a 11 y 16 a 19.

CAPS 118 El Sosneado, de 9 a 12 y 16 a 19.

CAPS 123 Punta del Agua, de 16 a 19.

Malargüe

Área Sanitaria, de 9 a 12, de lunes a lunes.

General Alvear