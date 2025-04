Cuando una persona está en la búsqueda de perder peso, dos de las costumbres que deben seguirse a rajatabla son la buena alimentación y la práctica del ejercicio. Sin embargo, por más correcto que los hagas, estos pueden ser contrarrestados por un mal hábito que la mayoría de las personas cometen.

habito, dormir.jpg El mal hábito que todos realizan y te hace subir de peso aunque hagas ejercicio y seas saludable

El hábito que te hará aumentar de peso hagas lo que hagas

Sin más rodeos, el hábito de no dormir lo suficiente o bien no tener un sueño reparador, uno de los más comunes en la sociedad actual, es aquel que influye a la hora de que una persona no pueda encontrar su peso adecuado.