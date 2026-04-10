El inédito video que capta en tiempo real a la tierra partirse en dos ante los ojos del mundo

Un poderoso terremoto golpeó el centro de Myanmar a lo largo de la falla Sagaing convirtiéndose en el terremoto más fuerte que afectó al lugar y el segundo más peligroso en la actualidad. Lo estremecedor es que la falla quedó registrada en un video gracias a unas cámaras de seguridad.
Por primera vez un video puede mostrar a plena luz del día cómo se produce una ruptura en la superficie terrestre durante un terremoto, ofreciendo una evidencia visual nunca antes vista de este fenómeno geológico.
Video muestra en tiempo real cómo la Tierra se quiebra durante un sismo
Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, permiten observar el momento exacto en que el suelo se desplaza a lo largo de una falla sísmica, como si la Tierra literalmente se “desgarrara” provocado por una falla de deslizamiento, donde dos grandes secciones de la corteza terrestre se mueven horizontalmente a lo largo de una fractura vertical
El registro corresponde a un terremoto de magnitud 7,7 ocurrido el 28 de marzo de 2025, cuyo epicentro se ubicó cerca de Mandalay. Este sismo generó una ruptura de aproximadamente 400 a 460 kilómetros en la falla de Sagaing, una de las más activas de la región, que separa las placas tectónicas de Birmania y Sonda.
En el video se ve claramente cómo el portón se desplaza bruscamente en cuestión de segundos, evidenciando un extraño levantamiento lateral del terreno. Lo cierto es que este tipo de fenómeno nunca había sido registrado con tanta claridad en tiempo real. Gracias a ello los investigadores determinaron que:
- La falla se movió lateralmente 2.5 metros en solo 1.3 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 3.2 metros por segundo.
- La corta duración del movimiento indica una ruptura caracterizada por una explosión concentrada de deslizamiento que se propaga a lo largo de la falla.
- La trayectoria del deslizamiento era ligeramente curvada.