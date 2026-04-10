El inédito video que capta en tiempo real a la tierra partirse en dos ante los ojos del mundo

Por primera vez un video puede mostrar a plena luz del día cómo se produce una ruptura en la superficie terrestre durante un terremoto, ofreciendo una evidencia visual nunca antes vista de este fenómeno geológico.

Video muestra en tiempo real cómo la Tierra se quiebra durante un sismo

_terremoto parte la tierra El terremoto ocurrido en el centro de Myanmar hizo que se partiera la tierra.

Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, permiten observar el momento exacto en que el suelo se desplaza a lo largo de una falla sísmica, como si la Tierra literalmente se “desgarrara” provocado por una falla de deslizamiento, donde dos grandes secciones de la corteza terrestre se mueven horizontalmente a lo largo de una fractura vertical