Así se ven las Islas Malvinas desde el espacio en el emocionante video que compartió un mendocino

En apenas 30 segundos de filmación, se pueden ver con una claridad sorprendente las Malvinas, ya que las imágenes fueron captadas por satélites de alta resolución y por esto el video permite identificar perfectamente la geografía de la Isla Soledad y la Gran Malvina.

El video publicado el en perfil de Constelar Space funciona como un recordatorio visual de la soberanía y la memoria argentina, presentado con una estética que une la ciencia y el arte.

Embed - Las Islas Malvinas desde el espacio Hoy 2 de Abril recordamos a los veteranos y caidos de

De qué se trata el proyecto que integra el mendocino

Lejos de ser solo una página de divulgación, Constelar funciona como un puente. Es una organización que promueve proyectos donde la ciencia y la industria local busca potenciar el desarrollo espacial en la región, demostrando que el talento local -con mendocinos a la cabeza- puede aspirar a conquistar de alguna manera el espacio.

En su perfil también cuentan que trabajan como una red abierta y colaborativa que conecta pymes, universidades, comunidades y gobiernos, para elaborar proyectos.