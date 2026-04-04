En un cruce entre la ciencia, la historia y el arte, las Malvinas volvieron a ser protagonistas, pero esta vez desde una perspectiva única: a cientos de kilómetros de altura. Un video publicado este jueves por Constelar Space muestra el archipiélago con una nitidez asombrosa, destacando los matices blancos del relieve y el azul profundo del Atlántico Sur.
Así se ven las Islas Malvinas desde el espacio en el emocionante video que compartió un mendocino
El video de las Malvinas fue compartido por Constelar Space, el proyecto de Marcos Bruno. Una mirada emocionante que une ciencia, arte y el sentimiento nacional
Constelar Space es un proyecto del que forma parte Marcos Bruno, el ingeniero en mecatrónica mendocino que ya es una referencia en el sector aeroespacial (conocido por su labor en la misión Artemis II). Bruno es uno de los motores de Constelar, una red abierta que busca democratizar el acceso al espacio conectando a pymes, escuelas, gobiernos y comunidades.
Cuando la ciencia también puede emocionar
El video se volvió viral rápidamente por su cuidada edición. Según explican en su perfil de Instagram, la intención de Constelar es precisamente esa: unir la tecnología y la cultura.
En apenas 30 segundos de filmación, se pueden ver con una claridad sorprendente las Malvinas, ya que las imágenes fueron captadas por satélites de alta resolución y por esto el video permite identificar perfectamente la geografía de la Isla Soledad y la Gran Malvina.
El video publicado el en perfil de Constelar Space funciona como un recordatorio visual de la soberanía y la memoria argentina, presentado con una estética que une la ciencia y el arte.
De qué se trata el proyecto que integra el mendocino
Lejos de ser solo una página de divulgación, Constelar funciona como un puente. Es una organización que promueve proyectos donde la ciencia y la industria local busca potenciar el desarrollo espacial en la región, demostrando que el talento local -con mendocinos a la cabeza- puede aspirar a conquistar de alguna manera el espacio.
En su perfil también cuentan que trabajan como una red abierta y colaborativa que conecta pymes, universidades, comunidades y gobiernos, para elaborar proyectos.