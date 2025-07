El impresionante truco para usar el rallador de cocina sin lastimarte los dedos: ¿lo conocías?

rallador de alimentos

Con un truco: cómo usar el rallador para aprovechar los alimentos y mantener los dedos sin rasguños

El rallador de cocina es un elemento clave en la preparación de alimentos. El rallador fue inventado hace muchos años, aproximadamente en el 1540.

Los primeros registros de su existencia moderna datan del 1542 en Francia, pero ya existían algunos ejemplares modestos en la antigua ciudad de Pompeya en el 79 d.C. Previo al rallador se utilizaban piedras afiladas para moler los alimentos.

Este elemento de cocina es práctico y muy útil pero, como todo objeto, puede tener fallas en el diseño. Probablemente alguna vez te has lastimado las manos rallando una zanahoria o no has podido finalizar la tarea por miedo a lastimarte.

rallador de alimentos y folios de carpeta

Para realizar este truco, simplemente debes colocar el rallador en un folio de plástico escolar, los que utilizas para poner las hojas en la carpeta. Luego, coloca la verdura, fruta o alimento que deseas rallar dentro del folio y desde afuera realiza los movimientos correspondientes.

De esta manera el alimento queda rallado por completo y tus manos sin un solo rasguño. Un truco bastante curioso pero muy práctico y necesario.

Un truco y algo más: consejos para lavar el rallador de la cocina

Para lavar completamente el rallador de cocina y no dejar restos de alimento en él, lo mejor es seguir una serie de pasos muy simples y efectivos.

rallar queso