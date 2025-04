El estilista mendocino que le cortó el pelo a Mario Vargas Llosa en una de sus visitas a Mendoza

Atencio explicó que la conversación con el ex candidato a presidente de Perú giró en torno al vino, proyectos personales y su apreciación sobre el país: "Yo no entiendo mucho de vino, soy sincero, pero él sí. Además, hablamos sobre cuando él casi fue presidente de Perú. Fueron sólo 15 minutos, pero la charla se sintió como si hubiera durado una o dos horas".

"También me comentaba que él había viajado por todo el mundo, y que le gustaba mucho la gente de Argentina, lo agradable y conversadores que somos. Me preguntó también de mi trabajo", agregó.

El corte de pelo que pidió Mario Vargas Llosa

El estilista compartió algunas intimidades del corte de pelo del escritor mientras dialogaba en vivo con el programa Días Distintos, conducido por Julián Imazio. "Apenas me dejó usar las tijeras, porque tenía muchos remolinos. Me decía: 'No me vaya a cortar de más, por favor, porque si no se me va a parar el pelo y no me lo voy a poder manejar'", completó.

La segunda parte de una anécdota con una figura de semejante renombre casi siempre incluye las repercusiones en el entorno, y en este caso también fue así para Atencio. Contó que le estalló el WhatsApp con mensajes de su esposa, primos y amigos.

"Cuando me fui y me subí al ascensor, ahí caí en la cuenta de con quién había estado. En el momento en que él llegó, yo sólo me presenté como una persona más", agregó.

El deseo de éxito del escritor para con el estilista

En 2018, Atencio estaba ultimando los detalles para dejar de ser empleado de otro peluquero, como lo había sido hasta ese momento, y abrir su propio salón en Dorrego, específicamente en la calle Francisco Álvarez al 1400. "Me dio como una pequeña bendición y me dijo: 'Puedo llegar a ser tu padrino'".

La historia comenzó a correr entre los clientes: "El encuentro me llevó a interiorizarme más sobre él. Cuando me mencionó lo del Premio Nobel, no entendía mucho. Pero luego quise saber más. A medida que la gente se iba enterando, me llamaban y me preguntaban: '¿Vos leíste algún libro de él?' Yo les decía que no; la verdad es que no. Pero después de todo eso, sí empecé a leer".

Mario Vargas Llosa murió a sus 89 años por una neumonía

El escritor Mario Vargas Llosa falleció el domingo a los 89 años y fueron sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana quienes a través de un comunicado anunciaron que su padre murió “rodeado de su familia y en paz”, y no se realizarán ceremonias públicas.

Mario Vargas Llosa. El Premio Nobel de Literatura 2010, nació en Arequipa el 28 de marzo de 1936 y fue una de las figuras más influyentes del llamado “Boom Latinoamericano”.

“Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo”, expresaron sus hijos. La familia destacó que Vargas Llosa “gozó de una vida larga, múltiple y fructífera”, y que su obra “lo sobrevivirá”.

Entre sus novelas más célebres se encuentran La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral, La casa verde, La fiesta del chivo y Travesuras de la niña mala, entre otras. También incursionó en el ensayo, el periodismo, el teatro y la política.