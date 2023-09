El dueño de los perros que atacaron a una madre y su bebé fue imputado y aislaron a los animales

"Cuando llegó la gente de Zoonosis, los perros no mostraron una conducta agresiva. Por eso nosotros insistimos en que los dueños deben ser muy cuidadosos. Un animal que por lo común es manso puede reaccionar de forma inesperada en cualquier momento. Y no hay que olvidar que muchos de estos incidentes no se dan en la calle, sino dentro de los hogares, con personas de la familia con la que vive el perro", destacó.

dogo rotwailler El Dogo es una de las razas consideradas "peligrosas" por la Justicia. Imagen ilustrativa.

Ahora la orden es que los animales que protagonizaron el incidente queden en la casa del propietario, pero bajo la obligación de garantizar una estructura para contenerlos y con la expresa prohibición de salir a la calle.

En cuanto al control antirrábico, se hace un estudio que dura 10 días, tras los cuales se eleva un certificado definitivo para descartar que los canes -un dogo, una perra mezcla con dogo y un "pichichu"- estén enfermos.

¿Cuál será el futuro de esos perros? Hay varias posibilidades. Incluso hay quien propuso matarlos, por el riesgo que representan.

Sin embargo, Peña matizó: "Existen un montón de pasos previos a una eutanasia. La esterilización de los machos, por ejemplo, baja el nivel de testosterona y, por tanto, la agresividad. También existen especialistas en etología, es decir comportamiento animal, con los que se puede iniciar un tratamiento mucho antes de llegar a estos casos extremos".

perros peligrosos ataque de dogos calle santa fe y espejo de maipu 4.jpg El hecho ocurrió en las inmediaciones de Santa Fe y Espejo (Rodeo del Medio, Maipú). En la imagen se ve a uno de los perros. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Cómo fue el ataque de perros en Maipú

El lunes pasado, Carina Coria (28) y su hija de 1 año fueron atacadas por tres perros cuando caminaban por una zona de fincas en Maipú. Los animales salieron de una casa y la mujer hizo lo imposible para que no lastimaran a su bebé. A pesar de todo, las dos resultaron heridas y fueron hospitalizadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 19 en calles Santa Fe y Espejo de Rodeo del Medio, una zona semirrural. Carina caminaba por el área junto a su bebé de 1 año hasta que fueron alcanzadas por tres animales que, aseguró la mujer, estaban incontrolables.

"Grité durante más de cinco minutos -recordó ella-; pero la gente de esa casa no salía a pesar de que estaban al lado".

perros peligrosos ataque de dogos calle santa fe y espejo de maipu 3.jpg Las heridas que sufrió la mamá, que intentó proteger a su hijita poniéndose adelante. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Mientras las víctimas eran mordidas por los perros, varias personas se acercaron para auxiliarlas y evitar que resultaran más lastimadas. Uno de los vecinos, Ezequiel Monzón, relató que los alaridos de la mamá y su nena se escuchaban desde una distancia de 200 metros.

Cuando lograron sacarles los animales de encima, el dueño llevó a las heridas en su camioneta hasta el Hospital Paroissien. Los médicos constataron que la madre tenía cortes por mordeduras en el cuello, los brazos y su pierna derecha, mientras que la nena tenía lesiones en sus piernas.

La mujer quedó internada en el Paroissien, mientras que la pequeña fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Notti junto con su abuela. Allí les hicieron curaciones, les pusieron una vacuna antirrábica y les dieron el alta.

Este es el detallado informe que hizo la colega Marcela Navarro para Canal 7:

Antecedentes de ataques de perros

Por supuesto, no es la primera vez que se abre una causa penal después de un ataque de perros. Una de las más resonantes fue la que terminó en la condena a seis años y medio de prisión para Jorge Fernando Sofraniciuk (52), dueño de tres ejemplares que el 19 de abril de 2021 mordieron al empleado de una empresa de aires acondicionados y le arrancaron un brazo, además de causarle heridas que hoy le dificultan caminar.

Aquel hecho se produjo cuando Claudio José Gómez (51) iba por una calle de Wilde (provincia de Buenos Aires) y fue olfateado por canes de la raza Fila Brasileño. El incidente quedó registrado por una cámara de seguridad. Pero el relato de la víctima es todavía más estremecedor que las imágenes:

“Me empiezan a morder. Yo me agarraba del tronco de un árbol y me bajan los pantalones, entonces pierdo el equilibrio y caigo, y me atacan entre los tres. El que me estaba agarrando la pantorrilla, suelta, y me agarra del brazo derecho, yo ya desnudo y tirado en el piso, mientras los otros me mordían las piernas, los pies y el otro brazo izquierdo. El grandote que me agarró el brazo derecho, me lo comió y vi cómo se lo tragaba”.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús encontró al dueño culpable del delito de lesiones gravísimas dolosas. Los vecinos contaron que no era la primera vez que los animales agredían a la gente e incluso precisaron que habían matado a otros dos perros. No obstante, el propietario los seguía dejando libres en la calle.

En Mendoza, los episodios ya son casi incontables, a pesar de que la legislación prohíbe expresamente que los animales estén sueltos. Entre los últimos está uno ocurrido a principios de agosto en La Paz, donde un niño de 6 años fue agredido mientras jugaba en una plaza por una hembra de raza Dogo que se escapó del domicilio de sus dueños y le causó al menor un corte de 10 centímetros en el rostro y otras múltiples heridas.

