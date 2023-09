Godoy Cruz avanzó en la tenencia de perros peligrosos y 78 ya circulan con un chip identificatorio

"Todavía no lo puedo creer. Duró 5 o 6 minutos todo este desastre, grité un montón, pedía ayuda y sentí que me iba a morir", aseguró Carina Coria (28), quien sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y prácticamente se convirtió en un escudo para tratar de evitar que los canes lastimaran a su beba.

"Salí con mi nena a caminar, siempre salgo a caminar con ella, no me imaginé que nos iban a atacar. Eran 3 perros que me atacaron, me orillaron al canal, y subí a mi hija arriba mío para salvarla del ataque. Me vi en una situación que me podía morir yo o ella también", relató la mujer que se recupera de las profundas mordeduras que le dejaron los animales.