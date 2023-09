Desgarrador testimonio de la mujer que fue atacada junto a su beba por tres perros en Maipú

perros peligrosos ataque de dogos calle santa fe y espejo de maipu 8.jpg El ataque de perros en Maipú le dejó a Carina heridas en su cuello, los brazos y las piernas.

►TE PUEDE INTERESAR: Una mujer y su hija de 1 año fueron atacadas y mordidas por perros de raza Dogo en Maipú



Todavía en shock por lo ocurrido alrededor de las 19 del lunes, la mujer dijo: "En el hospital el doctor me dijo que faltaron unos milímetros para que llegara a la arteria y me muriera desangrada. Tengo heridas en los dos brazos, en las piernas y en el cuello, y en todos lados me pusieron puntos".

El ataque de perros peligrosos y la desesperación por salvar a su hija

Cuando Carina vio que los perros corrían hacia donde estaban ellas, su primera reacción fue alzar a su hija para que no la hirieran. "La defendí, puse todo mi brazo derecho y los médicos me dijeron que parece que me rompieron los músculos y no saben si algún tendón también. Yo quería defenderla a ella, vi que la mordieron, como pude le pegué una piña al perro blanco y lo aparté", relató.

Carina estaba casi dentro de un canal por lo que puso a su hija del otro lado de donde estaban los perros, detrás de ella y más arriba: "Yo seguía gritando pidiendo ayuda con toda mi fuerza".

Mientras intentaba defender a su pequeña y sacarse los perros de encima, vio que un hombre corría hacia ellas: "Vino corriendo como de dos cuadras, bastante lejos y lo atacaron a él también. Salió el dueño de los perros y fue a ayudar al chico, y a mi me seguían atacando los otros dos perros".

perros peligrosos ataque de dogos calle santa fe y espejo de maipu 3.jpg Los médicos le dijeron a Carina que por unos milímetros no le alcanzaron una arteria.

A los pocos segundos, continuó la mujer atacada: "Salió el hijo del dueño de los perros y me ayudó, corrió a los dos perros. Le pedí que me ayudara con mi hija, que la agarrara porque yo no tenía fuerzas y no sé qué le pasó, pero no la agarró. Con la poca fuerza que me quedaba, la agarré y corrí a la casa del dueño de los perros porque no tenía otro lugar más cerca para refugiarme. Salió la dueña de los perros y no me dejaba pasar, me decía que la perra tenía cachorros, y vi que volvían los perros a atacarme por segunda vez. La señora no me dejaba pasar hasta que fue y agarró al perro".

► TE PUEDE INTERESAR: La nena atacada por un bull terrier permanece con pronóstico reservado en el hospital Notti



"Como el dueño de los perros tenía la camioneta ahí, me subí para que nos llevara al hospital y le pedí que pasáramos por la casa de mi mamá para avisarle, y no quería. Cuando llegamos, le pedí si podía bajarse él para avisarle y me dijo que no, y no me quedó otra que gritarle a mi mamá desde la ventana de la camioneta para decirle que estaba mal y que nos íbamos al hospital", relató Carina.

La mujer afirmó que en la mañana de este martes hizo la denuncia en la fiscalía, donde le dijeron que evaluarán si los perros se quedan en esa casa con ciertas condiciones o si sacan a los animales de allí.

La dueña de los perros peligrosos aseguró que no los quiere tener más

Ana María, dueña de la finca de donde escaparon los tres perros que atacaron a la mujer de 28 años y a su hija de 1 año, aseguró que no sabe qué pasó y que después de este hecho no quiere tener más a esos animales en su casa, ya que a pocos metros vive su nieto y teme que en algún momento lo ataquen a él también.

Sostuvo que en la tarde del lunes ella, su marido y su hijo estaban en un cumpleaños, y a los pocos minutos de regresar escucharon gritos. Ella salió a la calle para ver qué pasaba, cuando vio a sus tres perros que atacaban a una mujer y a su hija.

Aseguró que inmediatamente entró a la casa y le avisó a su marido para que sacara a los animales de allí y auxiliaran a las víctimas. "No entiendo qué pasó. Ellos están siempre atados con cadenas y con ganchos que son fuertes. Yo creo que alguien se metió en mi casa cuando no estábamos y los soltó, sino no sé cómo pasó".

perros peligrosos ataque de dogos calle santa fe y espejo de maipu 4.jpg Según la dueña de los perros, alguien los soltó ya que siempre los tienen atados con fuertes cadenas.

► TE PUEDE INTERESAR: Un perro mordió a una nena en la cabeza en Tunuyán mientras jugaba con otros niños



Sostuvo que los tres están vacunados y tienen sus libretas sanitarias. "Después de lo que pasó, hablamos con mi marido y estuvimos buscando alguna institución donde los quieran recibir. Tampoco se los puedo dar a cualquiera porque puede pasar cualquier cosa", se lamentó.

Recordó que alguna vez ya se le habían escapado: "Tenían otras cadenas y otras medidas de seguridad que no son las de ahora, y cuando se salían yo iba atrás de ellos para agarrarlos porque sabía que podían morder a alguien. Los tenemos desde chiquitos, pero hay tanto perro suelto que se ponen como locos y quieren salir a atacarlos. Los tengo porque cuando vinimos a vivir acá me entraron a robar dos veces, pero ya no los quiero tener más".