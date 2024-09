descubrimiento, garrapata.jpg

Un virus letal transmitido por las garrapatas

El paciente de 61 años, según un informe publicado en la revista The New England Journal of Medicine, ingresó con fiebre, dolor de cabeza, falta de apetito, infección de los ganglios linfáticos y vómitos, cinco días después de que le piquen varias garrapatas en China.

Los resultados arrojaron el descubrimiento de un virus que no se había localizado hasta el momento, ni en animales ni en humanos, y llevó a una serie de investigaciones científicas.

Los investigadores se desplazaron al parque chino en el que estuvo el paciente y recogieron casi 14.600 garrapatas. El 2% de cada una de ellas era fuente del virus mencionado.

Los experimentos realizados con roedores mostraron que el virus era capaz de aún más: provocar infecciones graves, a menudo mortales, que afectaban a múltiples órganos, incluido el cerebro y el sistema nervioso.

Este descubrimiento indica que la picadura de una garrapata podría conducir a problemas de salud muy graves en pacientes con sistemas inmunes deprimidos, siempre y cuando el parásito porte el mencionado virus.

Qué pasa si te pica una garrapata

Más allá de este descubrimiento, que no deja de ser importante, hay que decir que una picadura de garrapata suele ser a menudo inofensiva, provocando cambio en el color de la piel, hinchazón o una llaga.

Sin embargo, como se dijo, si el parásito está infectado con algún virus, sí puede aparecer algo mayor como la famosa enfermedad de Layme y la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.