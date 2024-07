descubrimiento, ADN.jpg El descubrimiento científico en Europa que retrata la evolución del ADN humano

Cómo ha evolucionado el ADN humano

El descubrimiento científico en cuestión fue publicado en la revista Cell Reports, y reveló que el ADN humano sigue evolucionando a partir de un mecanismo único y novedoso que antes no se tenía en cuenta.

Fueron exactamente 155 genes del genoma humano los que señalaron no tener ningún tipo de secuencias similares a ningún tipo de otro gen. Es decir, parece que estos han sido originados completamente desde cero.

Luego de una serie de análisis, el descubrimiento científico arrojó la conclusión de que estos genes fueron originados a partir de ADN no codificante, también llamado como ADN basura. Pero también estaba equivocado.

Es que los especialistas creían que estos restos no tenían las instrucciones para codificar proteínas, por lo que no cumplían ninguna función. No obstante, cada vez es más claro que estos desempeñan un papel fundamental.

Los científicos encargados del descubrimiento analizaron cuál era el origen evolutivo de varias microproteínas, y se determinó que las mismas eran un ejemplo perfecto de genes de novo.

Cuáles son los tres tipos de ADN que existen

Dejando de lado este descubrimiento científico, hay que decir que existen tres tipos de ADN en la actualidad: