Un barrio de película

El barrio más hermoso de Nueva York es conocido como DUMBO, abreviatura de Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Este es uno de los sitios más fotografiarles de Nueva York, ya que es la intersección de Washington Street y Water Street con el puente de Manhattan de fondo.

DUMBO-in-New-York-.jpg

En su momento este increíble barrio de Nueva York era un centro industrial y ahora se ha convertido en un centro artístico y tecnológico. Además de un bario super familiar de Brooklyn donde todas las familias se han mudado a los nuevos rascacielos.