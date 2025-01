El mejor departamento de Nueva York está a la venta: cuenta con la mejor vista de la ciudad

Aaron Goed, director de ventas de Two Trees Management Co conversó con el medio estadounidense y señaló: "Este penthouse no se parece a ningún otro en el mercado, con vistas panorámicas del East River y el horizonte de Manhattan". El departamento que está a la venta se ubica en Williamsburg y forma parte del edificio One Domino Square diseñado por Annabelle Selldorf.

Detalles del apartamento

El departamento es el ático 3A, que se eleva a 132 metros sobre el suelo en el nivel interior. En el exterior, su terraza se encuentra a 137 metros sobre el suelo. Esta compuesta por dos salas de estar con ventanas que van desde el piso hasta el techo, tiene tres dormitorios y 3,5 baños. La joya central del penthouse es una escalera de caracol esculpida que conecta el espacio principal con la terraza de la azotea.