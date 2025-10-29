El árbol originario de méxico cuyo remedio natural promete curar múltiples dolencias

Ácidos aspártico, ascórbico y clorogénico

Ácidos grasos: behénico, láurico, linoleico, oleico y lecitina.

Esta combinación convierte a este árbol en un potente aliado para la salud, con un perfil nutricional que favorece múltiples funciones del cuerpo.

Beneficios medicinales del árbol de cuachalalate

árbol de Cuachalalate Este árbol tropical dioico (las flores masculinas y femeninas se encuentran en árboles distintos) resinoso y deciduo es nativo del sur de México.

Dentro de las comunidades indígenas, la medicina tradicional es un medio necesario para que sus integrantes puedan mejorar su salud, puesto que en algunas de estas zonas son el único recurso del que disponen. Por eso, en la sección de hoy de "plantas sanadoras" te contamos como el Cauchalate puede convertirse en un aliado natural para la salud.

Gracias a la información de nuestros ancestros herbolarios plasmados en este libro, este árbol tiene beneficios dependiendo del malestar o necesidad y, consumida de forma adecuada bajo supervisión, tiene componentes activos que:

Funciona como antibióticas y antisépticas, combatiendo infecciones y ayudando a mantener la piel saludable.

Tiene componentes cicatrizantes y astringentes: promueve la recuperación de heridas y mejora la elasticidad de la piel.

Es antiinflamatoria: especialmente útil para reducir la inflamación de los ovarios y molestias ginecológicas.

Uso tradicional del Cuachalate

_Cuachalalate El cuachalalate, chalalate, coachalalate, cuachalala o volador es una antigua planta medicinal que se ha utilizado en México desde hace siglos.

La manera más difundida y usada para aprovechar los beneficios de esta planta es mediante una cocción o hervida:

Agregar 5 gramos de corteza de Cuachalate en medio litro de agua. Hervir durante 5 minutos a fuego bajo. Apagar el fuego, tapar y dejar reposar 10 minutos. Beber la infusión, idealmente tibia.

Esta preparación ayuda a extraer sus propiedades medicinales de manera efectiva, convirtiéndola en un remedio natural tradicional en distintas culturas. Aunque su toxicidad es baja, se recomienda no exceder la dosis indicada y consultar a un especialista antes de usarla como tratamiento habitual, especialmente durante el embarazo o lactancia.