El alimento que los padres deben darle a sus hijos para un buen desarrollo físico y mental

Kelly Fradin es pediatra formada en Harvard, madre de dos hijos y autora del libro “Advanced Parenting: Advice for Helping Kids Through Diagnoses, Differences, and Mental Health Challenges” donde explica lo que se mencionará.

Poroto, el alimento que es considerado un tesoro para la salud de tus hijos

“Los porotos son un superalimento subestimado que puede transformar la salud infantil" dice la experta, quien explica que la mayoría de los padres no incluye legumbres en la dieta de sus hijos.