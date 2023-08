El abogado del mendocino preso en El Salvador aseguró que la situación "se aclarará pronto"

►TE PUEDE INTERESAR: La prima de Alejo Arias contó cómo engañaron al mendocino para ir a trabajar a El Salvador

miguel-angel-pierri (1).jpg Miguel Ángel Pierri defiende al mendocino preso en El Salvador.

"La situación se va aclarar pronto", dijo el abogado Miguel Ángel Pierri

"Este lunes a las 6 de la tarde, uno de los abogados de mi equipo tomó contacto con nuestro abogado en El Salvador. Alejo no es más que un simple empleado de una financiera y es ajeno a los hechos que le imputan. Me ha sorprendido el tiempo transcurrido desde que fue detenido el 14 de junio", comenzó diciendo el profesional desde Buenos Aires, donde tiene su estudio.

E insistió: "La situación se va a aclarar pronto. Sólo hacía falta mover el expediente y esto estamos haciendo. Hablé con el embajador argentino Miguel Ruffi en El Salvador, que es amigo y nos dio colaboración".

También contó: "Este martes hablaremos con el consulado. Este es un proceso de carácter ordinario que nada tiene que ver con las políticas que desarrollan en ese país sobre mano dura del presidente (Nayib) Bukele".

"Se habla de miles de detenidos en esa nación, pero hay que distinguir unos de otros. Una cosa es sospechar de un delito económico y otra de ser integrante de las pandillas conocidas como maras" "Se habla de miles de detenidos en esa nación, pero hay que distinguir unos de otros. Una cosa es sospechar de un delito económico y otra de ser integrante de las pandillas conocidas como maras"

También se refirió a su intervención: "Me pareció injusto e inmerecido que a los papás no les hayan dado información ni permitido contactos. Por eso me movilicé. Me sentí padre como ellos y me decidí a ayudarlos". No especificó de todos modos nada respecto a honorarios.

Y cerró: "La figura es por estafa y lavado de dinero. Estoy convencido de que Alejo actuó de buena fe. Fue un busca de un nuevo horizonte y se encontró con una situación de la que es ajeno. El único problema que veo ahora es que si lo liberan debería quedarse allí para seguir sometido a proceso pero vamos a trabajar para que eso no ocurra".

La acusación que pesa sobre Arias González

Al mendocino lo detuvieron el lunes 14 de julio, junto a otras 40 personas, a las que enviaron a la cárcel conocida como "El Penalito", ubicada en San Salvador, capital del país centroamericano.

El lunes 31 de julio, a este grupo de 40 detenidos se les dictó la prisión preventiva. Se los acusa de asociación ilícita, lavado de activos y receptación (recibir un bien proveniente de un hecho delictivo)

Esta es la razón por la que, por la información que han podido recabar los padres y familiares del joven, vaticinabann que el proceso durará de 6 meses a 1 año.

Por el momento, El Salvador ha negado rotundamente la extradición del joven a Argentina.

