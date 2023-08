La desesperación de la familia de un mendocino detenido en una severa cárcel en El Salvador

Actualmente el joven mendocino se encuentra detenido e incomunicado en el centro penitenciario El Penalito, en San Salvador. "Nos han informado que lo van a trasladar a otro centro pero no sabemos aún adónde. Lo más triste es que no pueda defenderse y explicar que sólo es un empleado administrativo de la microfinanciera donde trabajaba. Mi hijo no sabía que era ilegal. Nosotros tampoco. Si no, nunca hubiera viajado allá.

"Queremos hacer el pedido de liberación para mi hijo. Él es inocente, un trabajador como cualquier otro. Nada sabía del funcionamiento de la empresa. Necesitamos apoyo de la gente y el gobierno, tanto argentino como salvadoreño para que lo dejen en libertad" "Queremos hacer el pedido de liberación para mi hijo. Él es inocente, un trabajador como cualquier otro. Nada sabía del funcionamiento de la empresa. Necesitamos apoyo de la gente y el gobierno, tanto argentino como salvadoreño para que lo dejen en libertad"

El relato de la mamá del mendocino detenido en El Salvador

Respecto a cómo surgió la idea de ir a trabajar al país centroamericano Sandra detalló: "Alejo se enteró de este trabajo por unos chicos de San Luis que estuvieron allá (en El Salvador). Había dejado de estudiar en la universidad por falta de dinero, así que se fue con la idea de trabajar unos seis meses allá, porque pagan en dólares y así retomar la carrera. Hasta tuvo que vender su autito para poder viajar. Su trabajo era ir a cobrar las cuotas de los préstamos que tomaba la gente en la financiera. Tenía una cartera de 100 para visitar todos los meses", explicó la mamá del detenido.

carceles-el salvador (1).jpg La política de mano dura que aplica el actual presidente salvadoreño Nayib Bukele genera polémicas en todo el mundo.

Sobre los intentos de defensa legal, la rivadaviense dijo: "Hay una abogada allá que lo está representando. Le mandamos los certificados de buena conducta de Alejo, los certificados de que es un estudiante y un montón de papeles, pero la justicia de El Salvador no la ha recibido, y el tiempo pasa y mi hijo sigue detenido".

Luego agregó: "Hemos gestionado ante la Cancillería, y sabemos que el cónsul argentino lo ha visto. Dijo que no ha habido maltrato. Le han llevado elementos de higiene, ya que se lo llevaron sin nada al penal. Del consulado dicen que no pueden intervenir en el tema, que es estrictamente judicial".

Para cerrar Sandra González expresó que "nos da mucha impotencia no poder hacer nada. Ni siquiera se puede viajar, ya que mi esposo es empleado de comercio, y yo ama de casa, y no tenemos ni la posibilidad ni de comprar un pasaje. Además allá todo gasto es en dólares. Mi hijo fue a trabajar en marzo, por seis meses, y en septiembre volvía. Ahora no sabemos cuándo lo volveremos a ver, ni cómo está, ya que lo tienen incomunicado".