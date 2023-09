Dueños de camiones alertaron que necesitarán al menos 7 días para descomprimir el paso a Chile

El empresario señaló que "de este lado sabemos cómo está la ruta y la cantidad de nieve que cayó, pero del lado de Chile no tenemos información de cómo está la situación, de cuánta nieve hay, si trabajan en el despeje de la ruta o no".

paso cristo redentoe libertadores chile nieve nevadas.jpg El complejo chileno Los Libertadores lucía así este martes a la mañana.

►TE PUEDE INTERESAR: Por el efecto de El Niño, las nevadas complican la apertura del Paso Cristo Redentor



"Lo único que sabemos nosotros de Chile es que dice: 'Imposible abrir', sin saber cuánta es la nieve que cayó del otro lado", resaltó Squartini, quien agregó que son casi 4.000 los camiones que esperan en Mendoza la reapertura del paso a Chile.

Según los pronósticos que manejan, señalaron que el miércoles será un día complicado debido a que se esperan nevadas, pero que el jueves habría una ventana de buen tiempo y luego se complica otra vez. "Si la ventana es chica no sabemos qué van a hacer. Al no tener la comunicación estamos complicados. No podemos ver porque está el portón cerrado del lado de Chile y no se puede cruzar para ver si hay o no tanta nieve".

Los coordinadores argentinos y chilenos del paso Cristo Redentor se reúnen todos los días a las 17 para determinar cómo siguen las condiciones del tiempo y de la transitabilidad de la ruta, y luego emiten un comunicado sobre si el túnel se abre o no.

Afirman que las pérdidas son millonarias por el cierre del paso a Chile

"Día a día la gente se pone más impaciente. A los empleados hay que pagarles, pero tenemos inconvenientes importantes. Tenemos que trabajar para poder pagar, pero no trabajamos durante medio mes y tenemos que pagar los sueldos", indicó el titular de Aprocam.

Explicó que los problemas que generan las nevadas no los pueden prever: "No podemos cobrar de más por las dudas, porque hay posibilidades de nevadas. Pero eso hace que el costo sea mayor pero no se puede trasladar".

Paso Cristo Redentor.jpg Las nevadas seguirán en la alta montaña de Mendoza y complican la reapertura del paso Cristo Redentor. Imagen ilustrativa.

►TE PUEDE INTERESAR: Nieve en Mendoza: un científico explicó que la precipitación histórica no salvará la falta de agua

Detalló que por día un camión parado a la espera de cruzar a Chile representa un gasto que oscila entre 200 y 250 dólares. "Del 17 de agosto al 29 de agosto fueron 13 días con el paso cerrado. Significaron pérdidas de entre 2.600 y 3.250 dólares por cada camión detenido durante 13 días. Una pérdida millonaria del sector del transporte".

"Lo que le proponemos a los coordinadores es que en la ventana del jueves nos dejen pasar. No vamos a mandar todos los camiones de golpe, sino de a tandas de 100 o 50 transportes, y si está todo bien mandamos otra tanda más y pasan de a poco. Es poco, pero algo es algo", manifestó el empresario.

Camiones varados a la espera de la reapertura del paso Cristo Redentor

Durante el 30 y 31 de agosto el paso a Chile estuvo abierto y cruzaron alrededor de 2.200 camiones. Calcularon que 200 regresaron, pero que los otros 2.000 quedaron en el vecino país para cruzar la cordillera hacia Argentina.

"En Uspallata hay entre 600 y 700 camiones entre el Área de Control Integrado y las tres plantas. Otros 600 en la Destilería de Luján, y por las estaciones de servicio del Acceso Sur son otros 1.500 transportes", detalló Squartini.

Contó que en la estación de servicio Eloy Guerrero, en San Martín, hay otros 450 rodados, en la estación de servicio Verde también en el Este hay entre 150 y 200 camiones, en la estación Axion en Las Catitas son 250 rodados y en La Dormida otros 200 camiones más.

paso cristo redentor camiones varados en mendoza.jpg Son 3.900 camiones que esperan en Mendoza para pasar a Chile, y calcularon que son 7.000 más en el resto del país. Imagen ilustrativa.

►TE PUEDE INTERESAR: Médicos internistas ratificaron que pacientes de obras sociales y prepagas ya abonan como particulares



También señaló que el domingo viajó hasta el Arco Desaguadero y en la primera estación de servicio de San Luis había otros 100 camiones. En total, son casi casi 4.000 camiones en Mendoza que esperan la reapertura del túnel internacional.

Además, se suman otros casi 7.000 camiones que circulan por las diferentes provincias para pasar a Chile por Mendoza. En el momento que se emite un alerta temprana por mal tiempo en la cordillera, Aduana deja de documentar los transportes para evitar que avancen hacia la provincia y de esa forma evitar que colapse el sistema.