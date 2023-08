Nieve en Mendoza: un científico explicó que la precipitación histórica no salvará la falta de agua

Nieve en Mendoza-Las Lenas.jpg Mendoza ha experimentado en los últimos días una nevada histórica. Sin embargo, según el científico del Ianigla, Exequiel Toum, la tendencia es a que los años de sequía y bajo volumen de caudal en los ríos continúe.

Qué sucederá con el agua en el verano en Mendoza

Toum explicó que desde el invierno de 2010 a la fecha, toda la zona de Los Andes viene experimentando una sequía sin precedentes, al menos desde 1900.

“Ante este panorama de sequía, esta nevada ha sido impactante”

Sin embargo manifestó que, el volumen de nieve caída, no equivale a cantidad de agua acumulada.

“Esta foto de dos o tres metros de nieve, no se puede traducir en dos o tres metros de agua, porque la nieve es menos densa que el agua”.

Lo que el científico explicó fue que hay que realizar mediciones específicas para saber exactamente qué de todo ese volumen de nieve va a convertirse en agua disponible durante el verano.

Para esto existen las estaciones nivométricas.

Como ejemplo, utilizó los números de la estación nivométrica Tosca, que se encuentra en la cuenca del río Mendoza, donde nace el río Tupungato.

Curva de La Soberania-Nieve en Mendoza.jpg La Curva de la Soberanía, es uno de los lugares alta montaña en donde más nieve se ha acumulado.

Hasta el 22 de agosto, medía 185 milímetros de agua. En los últimos 20 años, el 60 % de los registros es menor y el 40% es mayor. Es decir, que está por encima del nivel medio.

El científico destacó que es un valor interesante, superior al "estándar", pero tampoco lo consideró “la panacea”.

"Es un valor importante, si lo ponemos en el contexto de los últimos diez años, pero no es el súper invierno nevador y para nada nos va a salvar de la falta de agua" "Es un valor importante, si lo ponemos en el contexto de los últimos diez años, pero no es el súper invierno nevador y para nada nos va a salvar de la falta de agua"

Los estragos producidos por el cambio climático en Mendoza

El investigador explicó que en el Conicet han hecho estudios para los próximos años, debido al efecto de los cambios climáticos, y las conclusiones que se han obtenido son que van a haber menos precipitaciones en la cordillera y aumentos de la temperatura.

Esto significa que vamos a tener menos nevadas, que se va a derretir antes la nieve cuando caiga y que los glaciares se van a derretir con mayor rapidez.

Si bien vaticinó que este año el caudal de los ríos podría acercarse a niveles históricos, aseguró que la tendencia es similar a los diez años anteriores.

Los glaciares no se recuperan a pesar de las nevadas

Consultado acerca de si los altos niveles de nieve caída durante este inverno pueden ayudar a que los glaciares recuperen su volumen, Toum explicó que esto no va a suceder.

"Todas las proyecciones que hemos hecho en los últimos años, dan pérdidas de volumen sistemática, para todas las cuencas y todos los glaciares", respondió.

Mendoza avaló en su momento la sanción de la Ley de Glaciares y no se sumará al reclamo de sus vecinas. A pesar de las intensas nevadas de este invierno, los glaciares de Mendoza no recuperarán el volumen que vienen perdiendo, debido al cambio climático.

Los glaciares funcionan como una especie de caja, en invierno acumulan hielo, en verano pierden volumen. Esta diferencia entre el “debe y el haber”, en el balance anual diferencia entre lo que se acumula en invierno y lo que se derrite en verano. Medianamente podrán estar en equilibrio, pero la tendencia siempre es a pérdida, de acuerdo con lo que explicó el experto.

"Es probable que esta sea la última tormenta del invierno. Hay que ver cómo se llega a septiembre, que es cuando esa nieve y ese máximo de agua que se acumuló es lo que va a escurrir de los ríos en el verano" "Es probable que esta sea la última tormenta del invierno. Hay que ver cómo se llega a septiembre, que es cuando esa nieve y ese máximo de agua que se acumuló es lo que va a escurrir de los ríos en el verano"

También dijo Toum: "Es uno de los años más calientes de la Tierra desde que hay registros. No creo que sea éste la excepción. Lo importante es ir concientizando a la gente de que no hay nevadas salvadoras, hay que saber la importancia del agua, y su cuidado porque no se vienen décadas buenas. No podemos esperar algo que no tenga evidencia científica".

Como conclusión señaló: "En esta zona hay una gran variabilidad, años buenos y malos alternados. No había pasado esta seguidilla de años de sequías".