Médicos internistas ratificaron que pacientes de obras sociales y prepagas ya abonan como particulares

Consultada por Clarita Ceschín y Lucas Castro, Sandra Motta explicó que la entidad que representa se encuentra en negociaciones con las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, en conjunto con otras asociaciones análogas.

“Estamos trabajando en conjunto con el resto de las asociaciones médicas –son más de 20- que nuclean a más de 2.000 especialistas de Mendoza y el reclamo va dirigido al tema honorarios", dijo la especialista.

Luego agregó: "Nosotros y las otras asociaciones estamos participando de mesas de diálogo. Siempre existen malas intenciones que buscan dividirnos, pagando distinto a cada especialidad. Pero como somos todos especialistas en clínica médica e internistas, queremos defender el valor de nuestras prestaciones, porque no tenemos 'extras', como prestaciones quirúrgicas".

medicos mendoza salud.jpg

Por su parte, Agustina Carrasco dio su visión del conflicto y señaló: "Hemos estado soportando, pensando en el paciente. Nunca hubiéramos querido tomar esta medida en conjunto, pero individualmente cada asociación lo intentó, no se pudo. Por eso nos hemos nucleado en esta 'batalla' asociados, porque creemos que tenemos más peso al ser más y poder ser más escuchados".

"Cada obra social es como si fuera una empresa distinta. Facturan de forma distinta, se manejan con formularios que son diferentes, tienen plazos distintos para presentar órdenes de consulta, para los cierres de mes; y obviamente que, dependiendo del convenio, tienen un tiempo para pagar: algunas acuerdan por 30 días, por 15, por 60, entonces para nosotros es muy difícil trabajar con las obras sociales porque son tantas que tendríamos que tener dos o tres secretarias", explicó Carrasco sobre las dificultades administrativas que sufre cada profesional.

Luego disparó: "Es muy difícil armar una facturación que es tan diversa, que terminamos trabajando con una empresa privada de medicina, o a lo mejor un círculo médico, que en este momento funciona el del Este, del Sur, y del Valle de Uco.

coseguros-medicos-motta-carrasco (1).jpg La inflación y la burocracia de las obras sociales y prepagas les han generado pérdidas en el poder adquisitivo a los médicos especialistas.

Las negociaciones sin novedades

Consultadas las médicas sobre el estado de las negociaciones, Motta respondió: "Hasta ahora en la negociación no hay nada en concreto. Todo es de palabra, muy informal, y se acercan bastante al valor (que queremos). Un punto es el plazo de pago, donde pedimos a 30 días. No más (plazos) a 60, 90, 180, que es demasiado".

"No hay plazos para una solución definitiva, esta va a ser cuando tengamos una solución definitiva, Hay que hablar de la actualización del honorario, acorde a un índice inflacionario. Ojalá se pueda resolver lo antes posible. Estamos abiertos al diálogo, pero también haciendo valer nuestra labor", puntualizó Sandra Motta.

Un sistema de pagos desfavorable para el profesional

Para explicar gráficamente cómo funciona el sistema de pagos de las prepagas y obras sociales a los médicos especializados, Motta usó una clara analogía: “Yo te atiendo a una consulta, y es como si fueras a la carnicería con un vale de $3.000 y te entregan un kilo de carne molida, y en 90 días –entre 60 y 180, y a veces más- llevás el vale y te pagan los $3.000, que ya no valen lo mismo. Además, tenés que tener en cuenta las retenciones que te hacen: el Centro Médico, las intermediarias; y los gastos que uno tiene del consultorio. Finalmente, estamos recibiendo un 40% menos del valor".

Luego, la también jefa de Servicio de Clínica Médica del Hospital Lencinas puntualizó: "Actualmente, estamos pidiendo lo que se llama el Honorario Mínimo Ético, de $6.000, como base para una consulta. Hoy el pago ronda entre $2.500 y $3.000".

Agustina Carrasco aportó que “hoy las prepagas que más pagan están en los $2.500 y $3.000; y las obras sociales que más pagan, con este delay (demora) de 30, 60, 90 y 180 días, aunque en algunas zonas como el Este o Valle de Uco llegan a 6 meses, aumentando mientras más lejos se esté de la ciudad".

coseguros-medicos-motta-01.jpg Sandra Motta señaló que las obras sociales le aumentaron un 100% la cuota a los afiliados, mientras a los profesionales apenas le han aumentado un 60% en sus honorarios y se los pagan a largo plazo.

El tema de la devaluación y la inflación

Motta cuantificó la pérdida sufrida en la facturación de los profesionales al señalar: "En el último año, el incremento de la consulta ha rondado entre el 60 y 65%, cuando las obras sociales han aumentado más del 100% la cuota que le cobran al usuario. No hay diálogo, ellos (obras sociales) siempre han actuado en forma unilateral y han decidido cuanto tenemos que cobrar nosotros. Esta es la primera vez que nosotros nos unimos (asociaciones) y decimos “esto no puede ser”.

Carrasco sumó su queja: “Necesitamos una reparación del honorario del médico, y que se actualice. Este año algunas obras sociales nos han aumentado $500. Hay algunas obras sociales sindicales que nos están pagando menos de $1.000 la consulta, a 60 días. Entonces nos damos cuenta de que esta situación con nuestros sueldos se ha sostenido por muchos años, y que somos esclavos de las empresas privadas de medicina, que sí hacen los convenios con algunas obras sociales, pero nosotros no somos parte de este diálogo, esta mesa. Ni siquiera se nos consulta cuanto es nuestro costo de base para que sirva de plataforma para esta negociación".

coseguros-medicos-carrasco (1).jpg Sandra Carrasco habló en Canal Siete sobre las negociaciones de la asociación de médicos internistas por los coseguros.

Sandra Motta reveló que "además del Honorario Mínimo Ético, queremos sacar también que no se está cobrando un copago o un coseguro, que fue la idea inicial, donde la obra social paga $3.000, entonces que el paciente pague el resto. Esto no se pudo implementar debido a que, si no, se les caían los convenios que tenían las obras sociales con los centros médicos".

Esto determinó la medida del conjunto de profesionales: "Entonces dijimos, 'directamente no se reciben obras sociales, y se trabaja con consulta particular para todos, hasta que se solucione esto'. Ahora han ido apareciendo ofertas, el dinero estaba, pero no destinado a esto", completó Motta para finalizar.