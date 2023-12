Dos mendocinos, una cámara y las últimas fotos tomadas por una mujer que murió en 1973 en Aconcagua

aconcagua marco calamaro cámara de fotos janet johnson.jpg El porteador mendocino Marco Calamaro, quien encontró la cámara de fotos de Janet Johnson en el Glaciar de los Polacos, en Aconcagua.

El fotógrafo Pablo Betancourt contó que Calamaro bajó hasta el Campo 3, o Guanaco, ubicado a 5.500 metros de altura, donde estaba él junto al guía de montaña Ulises Corvalán y los clientes aclimatando en un domo.

"Marco entró y me dijo: 'Mirá lo que te encontré. ¿Te sirve para algo?, ¿funcionara?, ¿tendrá algún valor?", relató Pablo mientras tomó la vieja cámara. Tenía el lente roto, pero estaba muy bien conservada. En la parte de arriba marcaba que se habían tomado 24 fotos, el rollo había sido corrido y estaba listo para sacar la próxima imagen. La Nikomat estaba dentro de una funda de cuero algo desgastado, pero que no mostraba el paso del tiempo.

aconcagua cámara de fotos janet johnson.jpg Janet Johnson tenía 36 años, vivía en Denver y era docente con posgrado en educación y bibliotecaria.

Lo llamativo fue cuando vieron que en la parte de abajo, en una cinta azul, tenía un nombre y una dirección grabados, el cual se leía a la perfección: "Janet Johnson, 1259 York, Denver, Colorado, 80206 USA".

"En ese momento Ulises saltó y recordó que era un caso famoso de dos andinistas de Estados Unidos que se murieron en 1973 . Dijo: 'Siempre se creyó que podrían haber sido un asesinato entre ellos'", recordó el reconocido fotógrafo mendocino. "Justo esa temporada del 2020 la empresa para la que trabajamos que es Grajales había puesto una antena satelital para tener internet. Googleamos sobre la historia, y leímos que el cuerpo de Janet Johnson había sido encontrado el 9 de febrero de 1975, dos años después de su muerte y hacía 45 años".

aconcagua marco calamaro cámara de fotos janet johnson 2.jpg La antigua cámara Nikomat de Janet Johnson, quien murió en Aconcagua en 1973. Su cuerpo fue recuperado el 9 de febrero de 1975, y el 9 de febrero de 2020 hallaron su cámara en el Glaciar de los Polacos.

La misteriosa cámara encontrada en el glaciar de Aconcagua y sus 24 fotos

"¿Se podrá revelar?", fue la pregunta que se hizo en ese momento Pablo Betancourt, a medida que comprendía que en sus manos tenía una parte de la historia de casi 50 años y que era contada de boca en boca entre los andinistas cada vez que se hablaba del Glaciar de los Polacos.

Janet murió en el Glaciar de los Polacos cuando tenía 36 años. Había sacado 24 fotos y Pablo pensó que tal vez, por haber estado tanto tiempo dentro del glaciar, existía la posibilidad de ser revelable, pero sabía que había que darle un tratamiento muy especial y solo había una única oportunidad. "No sabíamos si le había corrido agua por dentro o la radiación del sol la habría afectado, pero entendí que era un pequeño tesoro que valía la pena resguardar".

Rápidamente metió la cámara dentro de una bolsa con pedazos de hielo para que no se calentara y tratar de conservarla de la misma manera que había estado durante 47 años. Después de hacer cumbre en el Aconcagua con la expedición con la que estaban, bajó hasta Campo Plaza Argentina, a 4.200 metros de altura, "y la llevé a un freezer. Después la bajaron en una mula hasta Penitentes, donde quedó guardada en un freezer por un tiempo".

Penitentes.jpg La cámara recuperada de la andinista estadounidense estuvo guardada un tiempo en un freezer en Penitentes, para conservarla. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Cuando Pablo pudo regresar, fue con una bolsa negra estanco donde resguardó la cámara con hielo, la bajó a Mendoza y la guardó en la heladera de su casa. "Mi preocupación era revelar ese rollo, y no se podía hacer en cualquier laboratorio. Tenían que ser un tratamiento muy especial, había que saber del tema para tratar de recuperar las imágenes, y me puse a buscar dónde hacerlo".

Recordó un artículo escrito por el periodista del New York TImes John Branch sobre una avalancha en una montaña. "Fue el primer artículo multimedia, con fotos, videos infografía, videos, muy interactiva que para mí siempre fue una fuente de inspiración ese trabajo. Y pensé que si había algún medio para encontrar un laboratorio tan particular, era el New York Times, le escribí a John por Twitter y me respondió".

aconcagua cámara de fotos janet johnson 2.jpg Janet Johnson fue fotografiada con su cámara por uno de sus compañeros de expedición en el Aconcagua en 1973.

El periodista estadiunidense se interesó en el material que tenía Pablo Betancourt y comenzó la búsqueda de un lugar especial para revelarlo. El principal objetivo del mendocino era conocer la historia que había dentro de la antigua Nikomat.

Otro inesperado hallazgo en el Glaciar de los Polacos

El 23 de febrero del 2020 los porteadores Marco Calamaro y Fernando Arnaudi regresaron al Glaciar de los Polacos para retirar las cuerdas que habían colocado para sus clientes y rastrillaron la zona para ver si encontraban alguna otra cosa. Así hallaron pedazos de la mochila de Janet y de una campera, los mitones, sus lentes, una cantimplora y dos rollos más de fotos que estaban dentro de tubos de metal abollados. Todo tenía el nombre de la norteamericana. "Un rollo estaba expuesto y tenía un rótulo que decía 'Aconcagua'".

A unos 80 metros de donde estaban todas esas cosas encontraron también el brazo de Janet Johnson. "Ahí le dimos aviso a la Patrulla de Rescate porque son ellos quienes intervienen. El brazo se lo habían cortado cuando recuperaron su cuerpo en 1975 debido a que no lo podían sacar porque estaba congelado en el glaciar".

aconcagua marco calamaro cámara de fotos janet johnson brazo.jpg El brazo de Janet Johnson también fue encontrado en el 2020. Se lo cortaron cuando rescataron su cuerpo en 1975, debido a que no podían sacarlo del glaciar.

Antes que terminara la temporada de Aconcagua, la Patrulla de Rescate junto con Pablo Betancourt fueron a buscar los restos que quedaban de la andinista yankee. Se trataba de su brazo izquierdo el cual todavía conservaba un reloj plateado con el fondo azul que marcaba las 2.32, la cual se veía a pesar de tener el vidrio roto y el paso del tiempo.

aconcagua marco calamaro cámara de fotos janet johnson brazo 3.jpg Su brazo izquierdo aun conservaba su reloj plateado de fondo azul que marcaba las 2.32.

Al conocerse este hallazgo, 47 años después de muerte de Janet Johnson y su compañero de expedición John Cooper, de 35 años, quien era un ingeniero de la NASA, el médico Daniel Araujo contó que era estudiante de medicina cuando participo de las autopsias de las dos víctimas. Sostuvo que en aquel momento el consenso entre los médicos era que no había sido una muerte natural o por accidente, sino que había signos de golpes, lo que alimentó aun más la leyenda que no fue un accidente sino un homicidio.

aconcagua marco calamaro cámara de fotos janet johnson brazo 2.jpg Policías de la Patrulla de Rescate hicieron las pericias en el lugar y sacaron del Aconcagua el brazo de la mujer, el cual quedó expuesto cuando se derritió parte del glaciar.

El revelado de la cámara de Janet Johnson

Ya estaba casi todo listo. El New York Times había encontrado el laboratorio y estaban por sacar los pasajes para viajar hasta Mendoza y buscar la Nikomat de la andinista estadounidense. Pero de un día para otro quedó todo paralizado por la pandemia por coronavirus. "Se cerró todo y ahí quedó la cámara por 2 años en la heladera de mi casa dentro del estanco negro", recordó Pablo.

aconcagua cámara de fotos janet johnson pablo betancourt.jpg Pablo Betancourt en viaje hacia Estados Unidos en abril del 2022 con la conservadora en la que llevó la cámara de Janet Johnson.

Finalmente en abril del 2022 Betancourt viajó a Nueva York para llevar la cámara y ser parte del momento del revelado con el objetivo de hacer un documental en el futuro. "Se pudieron revelar las 24 fotos. Yo pensé que se podían perder". Del otro rollo encontrado también pudieron conocer las 36 imágenes que Aconcagua guardó durante casi cinco décadas.

aconcagua cámara de fotos janet johnson ultima foto.jpg Esta fue la última foto que Janet Johnson sacó con su cámara Nikomat en 1973.

"No había nada relevante, pero podíamos reconstruir la historia desde Plaza Argentina hasta el glaciar", expresó el fotógrafo mendocino. "Filmé todo el momento del revelado. El técnico del laboratorio usó unos lentes con luz infrarroja para operar la cámara porque la película podía estar rota o enganchada y necesitaba ver lo que hacía".

La cámara es conservada hasta hoy por Pablo Betancourt quien evalúa la posibilidad de regresarla a las manos de la hermana de Janet, Judie Abrahamson, quien tiene 83 años.

aconcagua cámara de fotos janet johnson pablo betancourt 2.jpg El fotógrafo mendocino Pablo Betancourt en el Glaciar de los Polacos, en Aconcagua.

Ocho andinistas norteamericanos y dos muertes en el Aconcagua

Siete hombres y una mujer intentaron ser la quinta expedición en hacer cumbre en el Coloso de América por la Ruta de los Polacos, y organizaron todo para viajar a Mendoza en enero de 1973. El líder del grupo era un abogado llamado Carmie Dafoe. Jim Petroske, un psiquiatra sería el líder del grupo. Bill Eubank, era médico y estaría a cargo de la salud de los andinistas en la expedición. Arnold McMillen era un granjero, Bill Zeller, un policía, John Cooper era ingeniero de la NASA y John Shelton, tenía 25 años y era estudiante de geología que hablaba en español, quien murió en noviembre del 2023. Luego se sumó la única mujer, Janet Johnson, una maestra con un doctorado en educación y bibliotecaria.

En Mendoza se alojaron en Hotel Nutibara, ubicado en calle Mitre a metros de calle Montevideo, en pleno centro de Mendoza. Ahí fueron entrevistados por el periodista del diario Los Andes Rafael Morán, quien enseguida se dio cuenta que esa expedición no iba a resultar bien, y le pidió a su fotógrafo que hiciera una imagen de cada uno de ellos porque alguno no iba a regresar.

aconcagua cámara de fotos janet johnson 5.jpg Fotografía tomada por Janet Johnson en el Glaciar de los Polacos, en Aconcagua, en 1973.

Y así fue. En grupo no estaba unido, tuvieron muchos problemas en la aclimatación. El médico fue uno de los primeros en enfermarse y detrás de él siguieron otros que decidieron bajar. El ingeniero de la Nasa John Cooper, de 35 años, fue el primero en morir. En la autopsia revelaron que tenía un agujero perfecto en el pecho, que no habría sido con una piqueta como producto de una caída, tampoco tenía edema pulmonar o cerebral. La causa de muerte indicaron que fue por lesiones en el cráneo.

El granjero Arnold McMillen y el policía Bill Zeller siguieron camino hacia la cumbre junto con Janet Johnson. Pensaron que en un día llegarían a la cumbre, pero no lo lograron. Pasaron una noche a la intemperie sobre el glaciar, con frío y mal de altura. Al día siguiente decidieron bajar. Ella cayó y, según el relato de los sobrevivientes, expresó que estaba bien aunque cansada y les dijo que siguieran, que ella los alcanzaba después hasta el campamento que ya tenía a la vista.

Los dos hombres llegaron hasta las carpas y descansaron. Al otro día se dieron cuenta que Janet no estaba y pensaron que quizá había decidido bajar más. Cuando retomaron el descenso en el camino encontraron a Cooper muerto. Y al reencontrarse con los demás andinistas notaron que la mujer de 36 años nunca había bajado.