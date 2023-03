Docentes de la UNCuyo repudiaron el descuento de días y ratificaron un paro de una semana

La directiva, junto al vicerrector Gabriel Fidel, había explicado en una conferencia de prensa este jueves que "después de numerosos intentos para convocar el diálogo con el gremio; algo que no se pudo conseguir, la decisión asumida por las autoridades de la UNCuyo ante el paro docente, aunque reconocemos el derechoal mismo, es de no pagar los días en los que la prestación del servicio educativo no se haga efectiva".