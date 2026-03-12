DIY paso a paso: cómo coser organizadores para los cajones de la casa

En el mundo de la costura en casa existen algunos errores comunes y frecuentes que se pueden evitar prestando atención y haciendo caso a los expertos en el rubro.

Cuando no lavamos la tela antes de hacer un DIY, cuando usamos cualquier aguja, no planchamos la tela o no usamos moldes de papel para respetar las medidas, es probable que el resultado no sea el deseado.

DIY paso a paso: cómo coser un organizador de cajón

Este DIY se realiza con tela plástica, la misma que se usa para hacer los manteles plásticos de mesa anti manchas. Es un producto ideal para mantener la casa ordenada.

Puedes realizar varios organizadores para el cajón e ir cambiándolos, o puedes hacer uno grande con la medida del cajón. Te dejo el paso a paso de este DIY de hilos.

Embed - DIY- ORGANIZADOR DE CAJÓN - como hacer organizador para cajón / organizador para cajones

Corta las piezas de tela de nylon cristal con las medidas indicadas en el DIY. Coloca la cinta albies en los bordes, tal como se ve en el DIY. Una vez que tengas las telas con la cinta en el borde, realiza marcas para podes unir el organizador y armar los compartimentos. Realiza costuras rectas para realizar las divisiones. Así finaliza el DIY y ya está listo para colocar en el cajón. Este DIY de casa sirve mucho para cajones de ropa interior, de medias y de accesorios.

Un DIY y algo más: cómo limpiar el cajón de ropa y accesorios

cajones Realiza una limpieza de los cajones de la casa mensualmente para eliminar el polvo, la humedad y los olores.