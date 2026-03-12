DIY paso a paso: cómo coser organizadores para los cajones de la casa

¿Qué es un DIY? ¿Qué significa este concepto? Seguramente alguna vez leíste este término en algún truco o procedimiento de reciclaje o costura y no sabes qué significa. Estas letras se utilizan para describir una tarea de casa que puedes hacer tú mismo, con tus manos y con materiales que tienes a mano.
Hoy te voy a compartir un DIY de costura en casa para confeccionar organizadores de tela para dividir y segmentar el cajón o cajones de madera de la casa. Vas a necesitar algunas telas, un tutorial y materiales básicos de costura.
Para coser en casa se necesitan algunos elementos y recomendaciones básicos. Siempre hay que tener preparado un buen costurero, con unas tijeras afiladas, agujas de diferentes medidas, alfileres, regla, hilos, papel de molde y retazos de telas.
En el mundo de la costura en casa existen algunos errores comunes y frecuentes que se pueden evitar prestando atención y haciendo caso a los expertos en el rubro.
Cuando no lavamos la tela antes de hacer un DIY, cuando usamos cualquier aguja, no planchamos la tela o no usamos moldes de papel para respetar las medidas, es probable que el resultado no sea el deseado.
DIY paso a paso: cómo coser un organizador de cajón
Este DIY se realiza con tela plástica, la misma que se usa para hacer los manteles plásticos de mesa anti manchas. Es un producto ideal para mantener la casa ordenada.
Puedes realizar varios organizadores para el cajón e ir cambiándolos, o puedes hacer uno grande con la medida del cajón. Te dejo el paso a paso de este DIY de hilos.
- Corta las piezas de tela de nylon cristal con las medidas indicadas en el DIY.
- Coloca la cinta albies en los bordes, tal como se ve en el DIY.
- Una vez que tengas las telas con la cinta en el borde, realiza marcas para podes unir el organizador y armar los compartimentos.
- Realiza costuras rectas para realizar las divisiones. Así finaliza el DIY y ya está listo para colocar en el cajón. Este DIY de casa sirve mucho para cajones de ropa interior, de medias y de accesorios.
Un DIY y algo más: cómo limpiar el cajón de ropa y accesorios
- Para limpiar el cajón de la ropa, lo primero y principal es vaciarlo y tirar o lavar aquello que no usas o que está muy sucio.
- Pasa la aspiradora para retirar el polvo y pelusa del cajón.
- Limpia con una mezcla de agua y vinagre blanco para finalizar. Luego coloca el organizador de tela.