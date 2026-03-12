Reciclaje: guardá los vasos de vidrio viejos y transformalos en estas maravillosas ideas DIY

Si tus vasos son pequeños, pueden organizar tu cocina de una manera muy visual y práctica creando especieros en donde guardarás desde comino hasta orégano. El procedimiento es el siguiente:

Comprar pintura de pizarra (la que se usa para escribir con tiza). Podés pintar un rectángulo en el centro del vaso o sumergir solo la base para un efecto moderno.

Dejar secar la pintura según las instrucciones del fabricante. Algunas requieren un horneado suave para fijarse definitivamente al vidrio.

Una vez que secó, usar una tiza blanca o un marcador de tiza líquida para escribir el nombre del condimento (pimienta, orégano, sal).

Llenar con tus especias favoritas. Lo mejor es que si cambias el contenido, solo tienes que borrar con un paño húmedo y volver a escribir.

vasos cocina Convertí tus vasos viejos en estas sensacionales ideas DIY.

Mini terrario de capas decorativas para plantas

Muchos suelen sugerir utilizar los vasos como macetas para plantas pequeños, un error garrafal porque estos no tienen drenaje y el agua se acumulará. Sin embargo, la idea DIY que sí podemos hacer consiste en crear un mini terrario de capas decorativas. El sencillo procedimiento lo verás a continuación:

Colocar una capa de unos dos centímetros de piedras pequeñas en el fondo del vaso. Esto es vital para que el exceso de agua no pudra las raíces.

Añadir una capa delgada de carbón activado. Esto evitará que se generen malos olores por la humedad estancada.

Agregar tierra especial para suculentas o cactus. Hacer un hueco pequeño y colocar una suculenta miniatura o un cactus pequeño.

Cubrir la superficie con arena de colores o piedras blancas para darle un acabado profesional.

Regar solo con un pulverizador o unas gotas de agua cada 15 días.

vasos vidrio Convertí tus vasos viejos en maravillosas ideas DIY.

Gracias a estas ideas de reciclaje y DIY, podrás convertir los vasos viejos que tienes abandonados en la cocina en elementos de decoración.