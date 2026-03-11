Recicla las velas viejas de cumpleaños, y crea un espanta moscas natural

Velas de cumpleaños gastadas

Café en polvo

Granos de café

Pabilo

Sartén

Velas Las velas de cumpleaños usadas siempre se pueden reciclar y reutilizar.

El primer paso es poner una sartén o una olla bajita a calentar. A continuación coloca dentro todas las velas que tengas en casa y que ya estén usadas. Pueden ser velas decorativas o las de cumpleaños.

A medida que se vayan derritiendo las velas, retira todos los pabilos que ya están usados. Mezcla bien para que se integren y queden homogéneos todos los colores de las velas.

Una vez que todas las velas estén derretidas, añade una cucharada o dos de café. Mezcla bien, y luego podrás verter la mezcla en un envase de vidrio. Añade un pabilo nuevo y antes de que la cera se seque por completo, podrás colocar unos granos de café encima a modo decorativo.

Lo mejor de esta preparación es que al encenderla, la vela emanará un delicioso aroma a café, el cual sirve para alejar o espantar a las moscas.

El café es un repelente natural eficaz contra moscas y mosquitos, ya que su olor fuerte y compuestos como la cafeína y el ácido clorogénico los ahuyentan. Si no quieres o puedes hacer esta vela casera, otra opción es quemar café molido seco o usar los posos (residuos) en macetas actúa como insecticida y ahuyentador casero. Además, mezclar café con clavo de olor potencia su efectividad.