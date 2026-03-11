Inicio Sociedad velas
Recicla las velas viejas de cumpleaños, y crea un espanta moscas natural

Si tienes muchas velas de cumpleaños usadas, te enseñaremos a crear con ellas un repelente natural para las moscas

Paula Alonso
¿Cómo reciclar las velas de cumpleaños gastadas?

Estoy segura de que en algún cajón de tu casa tienes acumuladas decenas de velas de cumpleaños que ya están usadadas y que quizás las almancenas por una cuestión de nostalgia o recuerdo.

Sin embargo, si quieres darle otro uso a estas velas, a continuación te enseñaremos a aprovecharlas para crear un espanta moscas. El paso a paso a continuación.

Materiales

  • Velas de cumpleaños gastadas
  • Café en polvo
  • Granos de café
  • Pabilo
  • Sartén
Velas
Las velas de cumpleaños usadas siempre se pueden reciclar y reutilizar.

El primer paso es poner una sartén o una olla bajita a calentar. A continuación coloca dentro todas las velas que tengas en casa y que ya estén usadas. Pueden ser velas decorativas o las de cumpleaños.

A medida que se vayan derritiendo las velas, retira todos los pabilos que ya están usados. Mezcla bien para que se integren y queden homogéneos todos los colores de las velas.

Una vez que todas las velas estén derretidas, añade una cucharada o dos de café. Mezcla bien, y luego podrás verter la mezcla en un envase de vidrio. Añade un pabilo nuevo y antes de que la cera se seque por completo, podrás colocar unos granos de café encima a modo decorativo.

Lo mejor de esta preparación es que al encenderla, la vela emanará un delicioso aroma a café, el cual sirve para alejar o espantar a las moscas.

El café es un repelente natural eficaz contra moscas y mosquitos, ya que su olor fuerte y compuestos como la cafeína y el ácido clorogénico los ahuyentan. Si no quieres o puedes hacer esta vela casera, otra opción es quemar café molido seco o usar los posos (residuos) en macetas actúa como insecticida y ahuyentador casero. Además, mezclar café con clavo de olor potencia su efectividad.

