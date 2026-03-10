Con un DIY artesanal: cómo cambiar la tela y espuma de tu tabla de planchar la ropa

DIY artesanal: cómo retapizar una tabla de planchar ropa
Para este DIY vas a necesitar: goma espuma de alta densidad, tela antidesgarros, engrampadora, una pinza para sacar los ganchos viejos, tijeras, regla y un destornillador para desarmar la tabla de ropa.
- Para comenzar con este DIY o truco, vas a tener que retirar la estructura de la tabla de planchado. Utiliza el destornillador para sacar los caños o maderas.
- Retira las grapas viejas de la tabla usando una pinza. Ten mucho cuidado de no lastimarte.
- Toma la medida de la tabla de madera y retira la espuma y telas viejas. Puedes usar la tela vieja para medir la nueva pieza.
- Coloca la nueva espuma sobre la tabla, pon algunas grapas para fijarla y coloca la tela por encima. Pon grapas por la parte trasera, haciendo un dobladillo para que quede más prolijo.
- Para finalizar el DIY, vuelve a colocar la estructura de la tabla de planchar la ropa.
5 consejos para planchar la ropa y mantenerla libre de arrugas
Planchar ropa es la actividad preferida de muy pocas personas. De hecho, cada vez son más los que optan por comprar prendas de ropa que no requieren planchado o recurrir a algún truco para mantener la ropa lisa sin tener que usar plancha.
Lo cierto es que existen algunos tejidos que no pueden escaparle a la planta y requieren sí o sí de vapor y calor para quedar perfectos. Este es el caso de las fibranas, los linos estampados, algunos tejidos de algodón y la seda fría.
Eso sí, para reducir el nivel de planchado, no viene mal que dejes la ropa ordenada y estirada sobre el planchador cuando ya está seca.
- Invierte en una buena plancha de ropa para evitar problemas a futuro. Este electrodoméstico, si es de buena calidad, no te va a fallar y va a durarte muchos años.
- Utiliza vapor para planchar. El calor combinado con el agua elimina mucho mejor las arrugas.
- Lee bien las etiquetas de cada prenda para ver qué temperatura requieren y qué nivel de vapor.
- Respeta los tiempos de la plancha y dale tiempo a que se caliente para comenzar a usarla en la ropa.
Cómo cuidar la plancha de la ropa
Para cuidar y mantener la plancha siempre impecable, puedes utilizar un truco con vinagre para eliminar los depósitos de sarro que se forman en la base.
Nunca guardes la plancha de ropa con agua dentro ni caliente. Siempre hay que esperar a que se enfríe y secarla bien para guardarla.