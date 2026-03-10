Con un DIY artesanal: cómo cambiar la tela y espuma de tu tabla de planchar la ropa

Lo cierto es que existen algunos tejidos que no pueden escaparle a la planta y requieren sí o sí de vapor y calor para quedar perfectos. Este es el caso de las fibranas, los linos estampados, algunos tejidos de algodón y la seda fría.

Eso sí, para reducir el nivel de planchado, no viene mal que dejes la ropa ordenada y estirada sobre el planchador cuando ya está seca.

Planchar ropa Un buen planchado de la ropa alarga la vida útil de la prenda y la mantiene en buen estado.

Invierte en una buena plancha de ropa para evitar problemas a futuro. Este electrodoméstico, si es de buena calidad, no te va a fallar y va a durarte muchos años.

Utiliza vapor para planchar. El calor combinado con el agua elimina mucho mejor las arrugas.

Lee bien las etiquetas de cada prenda para ver qué temperatura requieren y qué nivel de vapor.

Respeta los tiempos de la plancha y dale tiempo a que se caliente para comenzar a usarla en la ropa.

Cómo cuidar la plancha de la ropa

Plancha ropa Realiza una limpieza de la plancha con frecuencia.

Para cuidar y mantener la plancha siempre impecable, puedes utilizar un truco con vinagre para eliminar los depósitos de sarro que se forman en la base.

Nunca guardes la plancha de ropa con agua dentro ni caliente. Siempre hay que esperar a que se enfríe y secarla bien para guardarla.