Desde la DGE aseguraron que no se eliminará la repitencia en las escuelas secundarias de Mendoza

Al ser consultado Moreno sobre desde la DGE se piensa eliminar la repitencia, el funcionario confirmó: "En Mendoza no sólo estamos pensando, sino realizando algunos cambios, desde el 2019, con el régimen académico, que es todo lo que trasciende a la vida del estudiante dentro de las escuelas. Desde ese punto venimos trabajando, y las escuelas ya trabajan con formatos áulicos diferentes, con proyectos integrados, proyectos ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) con temáticas que les interesen a los chicos para que aprendan los contenidos y desarrollen las capacidades que realmente necesitan".

Nivel Secundario.jpg Se busca desde la DGE disminuir la repitencia usando políticas que ayuden al alumno a adquirir las capacidades necesarias para su educación.

Para los planes del gobierno escolar local, la pandemia fue un escollo difícil y frenó las políticas, y asó lo explicó Moreno: "Nos atravesó la pandemia, con alto nivel de virtualidad, pero que nos dejó algunas pautas que funcionaron bien. El régimen académico se va ajustando. Los chicos que tenemos hoy aprenden de otra manera, tienen otras herramientas a disposición, como las tecnológicas, que antes no las tenían, y ahora es una escuela para todos, no elitista como las teníamos hace algunos años atrás".

Previas y repitencia

Respecto al punto principal de la entrevista, continuó: "Está demostrado a nivel mundial que la repitencia no mejora los aprendizajes de los alumnos. No hemos pensado en eliminar la repitencia, pienso que esta se va a eliminar sola cuando los chicos aprendan y desarrollen las capacidades. Lo que se busca son nuevas alternativas dentro del aula, alternativas pedagógicas, y mirando la trayectoria de cada uno de los chicos. Que no se nos vayan del sistema, que siga aprendiendo, pero en ningún momento se va a eliminar la repitencia cuando el chico no aprenda".

Consultado sobre el tema de las materias previas que puede arrastra un alumno al año siguiente, el director indicó: "En el último ajuste que hicimos, con tres espacios curriculares previos, pero al otro año lo tiene que recursar en contraturno dentro del formato de recuperación de saberes. O sea que el chico tiene que aprender sí o sí para promocionar y salir de la escuela secundaria.

emilio moreno (1).jpg Emilio Moreno (izq.), director de Educación Secundaria, aquí junto al director general de escuelas José Thomas. Gentileza Emilio Moreno

"No podemos pensar que nadie va a repetir sin aprender, y ese es el desafío, porque sería muy fácil que todos se recibieran y no aprendieran nada. Debemos ver de qué manera el chico aprende, para tratar de disminuir y eliminar la repitencia"

Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, que analizó estadísticas del relevamiento anual de escuelas y las pruebas Aprender 2019, en la camada de chicos que arrancó en 2009, y que deberían haber terminado el último año del secundario en 2020, y encontraron que de cada 100 que comienzan la primaria, sólo el 53% llegan al último año de la secundaria en el tiempo esperado. Por ellos se le preguntó a Moreno cómo es la situación en Mendoza. "Comparado con estas cifras que son a nivel país, nosotros estamos un poquito mejor, pero no dejan de ser cifras alarmantes", comenzó a explicar.

"Hoy estamos haciendo a través del GEM un estudio pormenorizado de cada uno de los chicos que los hemos tomado desde el 2017, y tendrían que haber egresado en 2021, y los datos individuales nos dan números mejores. El último año llegamos a una promoción del 83%, y el año anterior a la pandemia estábamos en un 79%. Si nos remontamos un poco más atrás, estábamos en un 70% de promoción", agregó.

Para concluir, Emilio Moreno se mostró optimista respecto a las políticas adoptadas al celebrar "lo que hemos logrado con estos cambios de la realidad que pasa en el aula, si bien cuesta que suceda, ya que se necesita la capacitación de los docentes, y con el tiempo que estos tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías, pero han dado buenos resultados", cerró.