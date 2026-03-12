Los créditos hipotecarios tuvieron su mejor momento durante el 2024, y el Banco Nación fue quien lideró el mercado en lo que respecta a este tipo de prestación bancaria. Desde entonces las condiciones fueron complicando el acceso a los préstamos para viviendas.
De cuánto es la cuota por un crédito hipotecario de 45 millones en el Banco Nación
Los cambios que generó el Banco Nación apuntan a realzar los números de los créditos hipotecarios que se gestionan a diario
Con el objetivo de relanzar los créditos hipotecarios y mejorar el servicio que ofrece, el Banco Nación anunció una serie de cambios para poder agilizar, facilitar y quitarle toda complicación al proceso de solicitar un préstamo para vivienda.
Banco Nación renovó las condiciones para los créditos hipotecarios en el 2026
Leves mejorías a fines del 2025 generaron que los clientes del Banco Nación no se alejaran del todo de la idea de poder acceder a un crédito hipotecario. El principal problema en el 2026 radica sobre el scoring bancario, que continúa trabando y complicando la solicitud de préstamos para viviendas.
Actualmente los créditos hipotecarios están disponibles para aquellos que son clientes del Banco Nación, suspendiendo momentáneamente a quienes no lo son por no cumplir con determinados requisitos.
Para poder acceder a un crédito hipotecario, hay que saber que hay determinadas condiciones que rigen los créditos hipotecarios, y que para el 2026, el Banco Nación actualizó. Estos son:
- Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en basándose en el índice de precios al consumidor
- El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA
- Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés
- El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos
- El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda
Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:
- Ingresos mínimos: es crucial este punto para solicitar un crédito hipotecario, y es que este nivel de ingresos variará de acuerdo al monto que se solicita.
- Estabilidad y antigüedad laboral: toda entidad bancaria pide una estabilidad laboral, para asegurar los ingresos.
- Historial crediticio: los bancos ven el historial de cada persona en materia de créditos, y es que este revela la manera en la cual la persona afronta este importante compromiso.
- Ahorro previo: los créditos hipotecarios solo ofrecen una parte del valor del inmueble, por lo que ciertas entidades bancarias buscan asegurar que la persona cuente con ese dinero faltante.
- Pago de la cuota: los bancos establecen una condición en la que, el solicitante, no debe gastar más del 30 o 35% de sus ingresos.
Se digitalizan los créditos hipotecarios del Banco Nación
El objetivo del Banco Nación no es solo que más personas puedan acceder a los créditos hipotecarios (bajando el porcentaje de scoring bancario), sino también facilitando el proceso para quienes ya iniciaron la solicitud de este préstamo para viviendas. A partir de ello, tomó la medida de digitalizar todos los pasos posteriores al inicio de la solicitud.
Llevar a cabo los pasos posteriores a la solicitud de los créditos hipotecarios, no es para nada difícil, y es que para realizarlo deberemos tener sí o sí una cuenta en BNA. Luego ingresar a la plataforma +Hogares. Muchos destacan que el mismo sistema te va guiando para la carga de la documentación y todos los demás pasos.
Los distintos pasos que tendrás que llevar a cabo en la aplicación del Banco Nación para realizar la finalización de la solicitud de los créditos hipotecarios son:
- Carga de documentación
- Validación de datos
- Recibir propuesta concreta en menos de 24 horas
Banco Nación: de cuánto es la cuota de un crédito hipotecario si pido 45 millones de pesos en marzo
Sacar la cuenta de lo que se pagará durante todos los años es prácticamente imposible, teniendo en consideración que varía por UVA o CSV. Lo que sí puede conocerse es el valor de la primera cuota a pagar.
Banco Nación puede prestar $45.000.000, por lo que la cuota inicial en este caso, si elegimos pagarlo en 30 años, sería de $269.798