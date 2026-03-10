Créditos hipotecarios de Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 75 millones de pesos en marzo

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad a los no clientes, con condiciones muy similares a la de los clientes de la entidad bancaria. Estos préstamos no solo tienen distintos destinos para viviendas, sino que, entre otros puntos importantes, se manejan por UVA.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en basándose en el índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Ingresos mínimos: es crucial este punto para solicitar un crédito hipotecario, y es que este nivel de ingresos variará de acuerdo al monto que se solicita.

Estabilidad y antigüedad laboral: toda entidad bancaria pide una estabilidad laboral, para asegurar los ingresos.

Historial crediticio: los bancos ven el historial de cada persona en materia de créditos, y es que este revela la manera en la cual la persona afronta este importante compromiso.

Ahorro previo: los créditos hipotecarios solo ofrecen una parte del valor del inmueble, por lo que ciertas entidades bancarias buscan asegurar que la persona cuente con ese dinero faltante.

Pago de la cuota: los bancos establecen una condición en la que, el solicitante, no debe gastar más del 30 o 35% de sus ingresos.

Se digitalizan los créditos hipotecarios del Banco Nación

El objetivo del Banco Nación no es solo que más personas puedan acceder a los créditos hipotecarios (bajando el porcentaje de scoring bancario), sino también facilitando el proceso para quienes ya iniciaron la solicitud de este préstamo para viviendas. A partir de ello, tomó la medida de digitalizar todos los pasos posteriores al inicio de la solicitud.

Llevar a cabo los pasos posteriores a la solicitud de los créditos hipotecarios, no es para nada difícil, y es que para realizarlo deberemos tener sí o sí una cuenta en BNA. Luego ingresar a la plataforma +Hogares. Muchos destacan que el mismo sistema te va guiando para la carga de la documentación y todos los demás pasos.

Los distintos pasos que tendrás que llevar a cabo en la aplicación del Banco Nación para realizar la finalización de la solicitud de los créditos hipotecarios son:

Carga de documentación

Validación de datos

Recibir propuesta concreta en menos de 24 horas

Banco Nación: de cuánto es la cuota de un crédito hipotecario si pido 75 millones de pesos en marzo

Sacar la cuenta de lo que se pagará durante todos los años es prácticamente imposible, teniendo en consideración que varía por UVA o CSV. Lo que sí puede conocerse es el valor de la primera cuota a pagar.

Banco Nación puede prestar $75.000.000, por lo que la cuota inicial en este caso, si elegimos pagarlo en 30 años, sería de $449.663