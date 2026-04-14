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Cuáles son los medicamentos que PAMI entrega gratis en abril

PAMI confirmó los medicamentos gratis que entrega en abril y cómo deben ser solicitados. Los detalles

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Cuáles son los medicamentos que PAMI entrega gratis en abril

Cuáles son los medicamentos que PAMI entrega gratis en abril

PAMI confirmó cuáles son los medicamentos que entrega gratis durante el mes de abril y señaló que 5 millones de personas se están beneneficiando, en la actualidad, gracias a su programa de beneficios.

Según explicaron desde PAMI, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia se impusieron una serie de medidas para "prevenir el consumo excesivo de medicamentos". Es así que se implementaron nuevos límites terapéuticos de acuerdo a recomendaciones sobre el uso racional de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Acualmente, el programa de medicamentos de beneficios de PAMI incluye descuentos de hasta el 100% en remedios y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente.

pami

PAMI: cuáles son los remedios gratis en abril

Según lo dispuesto por PAMI, los medicamentos en donde se cubre el 100% de su costo son aquellos utilizados para las siguientes coberturas:

  • Tratamiento para la diabetes
  • Medicamentos oncológicos
  • Medicamentos oncohematológicos
  • Tratamiento de la hemofilia
  • Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
  • Medicamentos para trasplantes
  • Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
  • Medicamentos para la artritis reumatoidea
  • Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
  • Medicamentos oftalmológicos intravítreos
  • Medicamentos para la osteoartritis
  • Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
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Cómo acceder a los medicamentos de PAMI

En el caso de necesitar medicamentos ambulatorios y del programa de medicamentos de PAMI, hay que tener en cuenta dos pasos:

  • Pedile a tu médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia
  • Retirá tus Medicamentos PAMI con tu DNI y credencial PAMI. También lo puede hacer un familiar o persona de confianza.

Hay que tener en cuenta que no en todos los casos se cubre el 100% del medicamento, sino que hay descuentos menores que van del 40% al 80%, según el tipo de medicamento que se quiera adquirir, explicaron desde el organismo.

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