Cuáles son los medicamentos que PAMI entrega gratis en abril

PAMI confirmó cuáles son los medicamentos que entrega gratis durante el mes de abril y señaló que 5 millones de personas se están beneneficiando, en la actualidad, gracias a su programa de beneficios.
Según explicaron desde PAMI, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia se impusieron una serie de medidas para "prevenir el consumo excesivo de medicamentos". Es así que se implementaron nuevos límites terapéuticos de acuerdo a recomendaciones sobre el uso racional de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Acualmente, el programa de medicamentos de beneficios de PAMI incluye descuentos de hasta el 100% en remedios y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente.
PAMI: cuáles son los remedios gratis en abril
Según lo dispuesto por PAMI, los medicamentos en donde se cubre el 100% de su costo son aquellos utilizados para las siguientes coberturas:
- Tratamiento para la diabetes
- Medicamentos oncológicos
- Medicamentos oncohematológicos
- Tratamiento de la hemofilia
- Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C
- Medicamentos para trasplantes
- Medicamentos para trastornos hematopoyéticos
- Medicamentos para la artritis reumatoidea
- Medicamentos para enfermedades fibroquísticas
- Medicamentos oftalmológicos intravítreos
- Medicamentos para la osteoartritis
- Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo
Cómo acceder a los medicamentos de PAMI
En el caso de necesitar medicamentos ambulatorios y del programa de medicamentos de PAMI, hay que tener en cuenta dos pasos:
- Pedile a tu médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia
- Retirá tus Medicamentos PAMI con tu DNI y credencial PAMI. También lo puede hacer un familiar o persona de confianza.
Hay que tener en cuenta que no en todos los casos se cubre el 100% del medicamento, sino que hay descuentos menores que van del 40% al 80%, según el tipo de medicamento que se quiera adquirir, explicaron desde el organismo.