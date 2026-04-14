Cuáles son los medicamentos que PAMI entrega gratis en abril

Según explicaron desde PAMI, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia se impusieron una serie de medidas para "prevenir el consumo excesivo de medicamentos". Es así que se implementaron nuevos límites terapéuticos de acuerdo a recomendaciones sobre el uso racional de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Acualmente, el programa de medicamentos de beneficios de PAMI incluye descuentos de hasta el 100% en remedios y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente.