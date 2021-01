Cuáles son las sanciones que puede recibir la médica del Central

Estos cuatro procesos se llevan adelante simultáneamente, y los expedientes que cada uno genera se pueden presentar recíprocamente como prueba para sancionar a la médica Belinda Manno.

Qué sanciones enfrenta

González explicó qué sanciones arriesga la Belinda Manno.

En lo administrativo, podría ser sancionada con una suspensión o hasta con la expulsión de su puesto de trabajo. En esta instancia, las abogadas de Llorens han ofrecido las pruebas correspondientes al caso.

"Una persona que tiene este sistema de creencias y discrimina a quienes debería garantizar el acceso a la salud, no debería estar trabajando en la función pública, al menos hasta que no cambie"

https://twitter.com/Rocioquiroga02/status/1338216059795632131 Por favor VIRALIZEMOS. Una médica provida llamada BELINDA MANNO le mando este audio a una compañera en un grupo por estar a favor del aborto. Ejerce de su profesión en el HOSPITAL CENTRAL DE MENDOZA. Profesionales providas amenazando a mujeres. QUE LE SAQUEN LA MATRICULA YA! pic.twitter.com/siLEhJ2LNR — Rocio (@Rocioquiroga02) December 13, 2020

En cuanto a lo penal, está acusada de amenazas y de asociación ilícita. la primera figura puede ser excarcelable, pero la segunda no lo es.

"La asociación ilícita es la que a nosotras más nos preocupa, porque según ella dice en el audio, tiene una organización en la que ya están listas para torturar".

La tercera instancia es la del INADi y también forma parte de las acciones realizadas por Líbera en representanción de Llorens.

Sobre la cuarta causa, lo que se busca es que se estudie la posibilidad de quitarle la matrícula para que no pueda ejercer la profesión.

Según explicó González, en lo penal debe declarar la denunciante, que tal y como informó, lo hará en breve, y comenzará la instrucción, en las que se han constituido como querellantes.

La palabra del Central

Desde el hospital Central explicaron que no ha habido demasiados avances en la investigación. Por el momento tiene la suspension preventiva, conforme al articulo 90 de la ley 7759. En una primera etapa es por 60 días, en los cuales la médica cobra la mitad de su sueldo. Sin embargo, y en tanto dure la investigación, se evaluará si continúa o no suspendida. Con respecto a este punto, Patricia González destacó que no debería, bajo ningún punto de vista, volver a trabajar hasta que no se haya resuelto la situación.

Por otra parte se ha librado compulsa penal -eso significa que la causa va a la Justicia más allá de lo que se resuelva institucionalmente.

Por otra parte, se le da intervención a AMPROS, el sindicato al que pertenecen los profesionales de la salud, tal y como lo indica el artículo 91 de la ley 7759.