La amenaza

https://twitter.com/Rocioquiroga02/status/1338216059795632131 Por favor VIRALIZEMOS. Una médica provida llamada BELINDA MANNO le mando este audio a una compañera en un grupo por estar a favor del aborto. Ejerce de su profesión en el HOSPITAL CENTRAL DE MENDOZA. Profesionales providas amenazando a mujeres. QUE LE SAQUEN LA MATRICULA YA! pic.twitter.com/siLEhJ2LNR — Rocio (@Rocioquiroga02) December 13, 2020

Denise (37) vive en un pequeño pueblo de Río Negro, cercano a Choele Choel, y cuenta que, si bien está a favor del aborto legal, no milita ni asiste a ningún grupo porque estudia y cría a sus tres hijos varones, el más pequeño de siete meses. Su pareja es albañil y entre los dos mantienen la casa.

Ella estudia el profesorado de Educación Primaria y después del trajín del día, a la noche se sienta a mirar el Facebook y a seguir algunos temas que le interesan, entre ellos, el debate por la legalización del aborto. Sin embargo, según contó, ella no hace comentarios, más bien los lee y en algunos casos, los destaca con una reacción como "me divierte" o "me gusta".

Yo vi un comentario que esta persona había escrito en una página de noticias, no recuerdo en cuál. Solamente le puse "me divierte", me limité a eso para evitar los mensajes agresivos, porque y no suelo escribir ni comentar nada. Puse que me divertía porque realmente no puedo creer los argumentos que los se denominan provida, sostienen para estar en contra de la legalización del aborto, pero no le di importancia. A la madrugada y después de hacer dormir a mi bebé, recibí por Messenger este audio agresivo y terrible. La verdad me mató el hecho de ser blanco de esta agresión sin ningún motivo

Denise explicó que ella no tenía agregada a la médica del Hospital Central entre sus contactos, sino que fue Belinda Manno la que la buscó en Facebook para enviarle el audio.

Lo que más me preocupa es que si bien a mi no me va a pasar nada, ni me voy a tener que hacer atender nunca con esta persona, pero sí puede haber otras mujeres que se crucen con alguien con este pensamiento inmundo, con esta maldad, con tanto odio acumulado hacia cualquier mujer que quizás esté pasando por una situación terrible y encima te toca que te atienda una persona así en el hospital

Destacó que no se victimiza, pero no puede creer cómo siendo mujer, la médica pudo decirle otra mujer tantas amenazas terribles.

Una vida sencilla

Denise se describió como una mujer sencilla, que estudia y se ocupa de su familia. No es militante en agrupaciones feministas, porque en la zona en la que reside, no hay militancia organizada.

Si el día del debate por el aborto legal fuimos con una amiga a la plaza, pero no pasaba nada, acá es muy difícil que la gente se entere de lo que pasa afuera, de hecho en mi pueblo nadie me ha comentado nada de la repercusión que tuvo el audio

Si bien ella ya tomó la decisión de denunciar a la médica, asegura que le ha costado mucho porque ella es una mujer común, de perfil bajo y está realmente atareada. Sin embargo, no quiso que tremenda agresión pasara desapercibida

Yo no lo estoy haciendo por mi, a mi no me va a pasar nada, y nunca me tendría que hacer atender con esta persona, porque estamos lejos. Pero pienso en que sí puede atender a otras mujeres y con este nivel de agresividad. Por eso lo hago, para que no quede en que fue un comentario de Facebook

Apoyo nacional

Es cierto que la agresión que recibió fue terrible y absolutamente gratuita, pero también destacó que recibió una catarata de apoyo de otras mujeres y asociaciones feministas, desde todo el país.

Me emociona saber cuántas mujeres me apoyaron, me enviaron comentarios, yo no estoy acostumbrada a esto, solamente me tocó vivirlo a mi, como le podría haber pasado a otra persona