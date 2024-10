¿Cuál es la emoción reprimida de la persona que sufre insomnio?

La ira: Otro sentimiento comúnmente reprimido en personas con insomnio es la ira. Aquellos que tienden a evitar confrontaciones o que reprimen sus emociones para mantener la paz pueden experimentar esa frustración acumulada durante la noche. La ira no expresada tiene un efecto negativo en el cuerpo, elevando los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que dificulta el sueño reparador.

Tristeza o duelo no resuelto: El dolor emocional no procesado también puede contribuir al insomnio. Personas que han pasado por una pérdida importante, ya sea la muerte de un ser querido o el fin de una relación significativa, a menudo experimentan un duelo no resuelto que se manifiesta en noches en vela. Las emociones de tristeza y melancolía, que pueden ser reprimidas durante el día, resurgen en el silencio de la noche, interfiriendo con el sueño.

La necesidad de control: El insomnio también puede estar relacionado con una necesidad de control excesiva. Las personas que luchan por tener el control en todos los aspectos de su vida pueden encontrar difícil "desconectarse" por la noche. La mente se niega a rendirse, luchando contra el descanso, lo que refleja un miedo subyacente a perder el control. Esto puede estar relacionado con situaciones personales en las que la persona se siente vulnerable o indefensa.