Créditos hipotecarios de Banco Nación: de cuánto es la cuota si pido 75 millones de pesos en diciembre

Cada vez son más las personas que buscan acceder a créditos hipotecarios, y el Banco Nación se destaca principalmente por ofrecer una oportunidad a los no clientes, con condiciones muy similares a la de los clientes de la entidad bancaria. Estos préstamos no solo tienen distintos destinos para viviendas, sino que, entre otros puntos importantes, se maneja por UVA.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en basándose en el índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

creditos hipotecarios banco nación (4)

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Ingresos mínimos: es crucial este punto para solicitar un crédito hipotecario, y es que este nivel de ingresos variará de acuerdo al monto que se solicita.

Estabilidad y antigüedad laboral: toda entidad bancaria pide una estabilidad laboral, para asegurar los ingresos.

Historial crediticio: los bancos ven el historial de cada persona en materia de créditos, y es que este revela la manera en la cual la persona afronta este importante compromiso.

Ahorro previo: los créditos hipotecarios solo ofrecen una parte del valor del inmueble, por lo que ciertas entidades bancarias buscan asegurar que la persona cuente con ese dinero faltante.

Pago de la cuota: los bancos establecen una condición en la que, el solicitante, no debe gastar más del 30 o 35% de sus ingresos.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: cambios fuertes en el scoring

Como se esperaba, las consecuencias de las grandes elecciones realizadas por el partido del gobierno de Javier Milei, y el Banco Nación, o más bien sus clientes, son uno de los grandes beneficiados por esto. El scoring bancario, índice que define que tan buen pagador eres para recibir un crédito hipotecario, cambió su valor para acceder a uno de estos préstamos para vivienda

En un contexto en el cual muchas entidades bancarias optaron por suspender sus créditos hipotecarios o modificar condiciones importantes, el Banco Nación buscó traer calma en los clientes. Con cambios mínimos en su oferta de préstamos para viviendas, el banco sostuvo que mantendrá su oferta y continuará disponible a pesar de cambios pequeños que puedan sufrir.

creditos hipotecarios banco nacion 3

La inestabilidad económica de los últimos meses provocó cambios en el scoring del Banco Nación para sus créditos hipotecarios, subiendo la "vara" para definir quién podía solicitar el préstamo para viviendas y dejando fuera a muchos de esta posibilidad. Las exigencias cambiaron rotundamente, y muchos ya no pueden acceder a esta prestación.

Cómo tener un buen scoring para un crédito hipotecario:

Tener un historial impecable

Mucho consumo de tarjeta

Tener créditos previos

Pagos al día

Previamente, para que una persona pudiese acceder a un crédito hipotecario, se solicitaba entre 400 y 700 puntos de scoring. En las últimas semanas, este número habría subido por arriba de los 900, pero el Banco Nación anunció que "vuelve a la normalidad", aunque no hay mucha claridad al respecto.

creditos hipotecarios banco nación (2)

Banco Nación: de cuánto es la cuota de un crédito hipotecario si pido 75 millones de pesos en diciembre

Sacar la cuenta de lo que se pagará durante todo los años es prácticamente imposible, teniendo en consideración que varía por UVA o CSV. Lo que sí puede conocerse es el valor de la primera cuota a pagar.

Banco Nación puede prestar $75.000.000, por lo que la cuota inicial en este caso, si elegimos pagarlo en 30 años, sería de $449.663