Crece la tendencia a celebrar más la revelación del sexo del bebé que el baby shower

Paula Nalldi de Bon Cotillon1 Revelacion del sexo- Axel Lloret.jpeg Los locales de cotillón cada vez dedican un espacio más destacado para productos destinados a la celebración de moda: la revelación del sexo del bebé en el embarazo. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

La cosa es así: en la semana 16 o 17, depende la evolución de cada embarazo y si la posición fetal permite mostrar los genitales, se hace la ecografía para develar el género del bebé. En ese momento, la mamá debe ir acompañada por quien se convertirá en la persona que organice la revelación del sexo, quien será la única que se entere del resultado que el médico ecografista le dará solo a ella como "la elegida".

Con la develación entre sus manos se dispondrá a organizar una reunión para dar a conocer si es nene o nena. Allí generalmente están presentes los seres queridos de los papás -familiares y amigos- y la sorpresa será para todos, incluida la embarazada.

Cada vez es más variada la oferta para el momento de la revelación

Desde las maniobras arriesgadas de un avión que despega a poca altura sobre los invitados para dejar una estela rosa o celeste según la ocasión, un espectacular show aéreo con drones hasta la contratación de una empresa organizadora de eventos para hacer explotar una gran caja de sorpresas y de allí que vuelen por los aires globos del color revelador, cortar una torta cuyo relleno sea acorde al sexo o simplemente patear una pelota que al romperse esparza polvo rosa o celeste.

Las opciones para inmortalizar el momento de la revelación de género son tan variadas como ingeniosas que, de un tiempo a esta parte, parecen no tener fin. Generalmente se relacionan a las pasiones de la mamá o el papá del niño o la niña por nacer.

Las revelaciones del sexo que más suelen repetirse en nuestro país -y en Mendoza en particular- son las de patear una pelota de fútbol, pinchar una piñata o cortar la torta.

"Lo que es el tema de revelación de género está a full hoy. Trabajo hace 5 años y al principio no existía, se incorporó en estos últimos años, después de la pandemia", sostiene Paula Nalldi, encargada de la casa Bon Cotillón ubicada en pleno centro mendocino.

Hoy la revelación del sexo ha tomado más importancia que el baby shower, lo ha superado, es una fiesta que ninguna embarazada quiere perderse.

Confirma que la variedad de productos se ha incrementado al ritmo del interés por celebrar el sexo del bebé durante el embarazo. "Antes era todo exclusivo del baby shower y ya no", dice la vendedora.

Bon Cotillon bengala Revelacion del sexo- Axel Lloret.jpeg Las bengalas no pueden faltar en un evento de revelación del sexo o género, que usualmente se celebra en la semana 16 o 17 del embarazo. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

En su comercio se podía apreciar un kit de revelación del género compuesto por una piñata, dos guirnaldas (una celeste y una rosa), cortinas en celeste y rosa; papelitos, polvo de color, una bengala y un adorno en goma eva con la figura de un body de bebé dividido en rosa y celeste con el signo de pregunta. Este combo cuesta unos $12.000.

El inabarcable universo de cotillón para la revelación del sexo

Los lanza-papelitos de color rosa o celeste, piñatas-globo, guirnaldas, bengalas, pelotas de diferentes deportes; el universo de cotillón para este tipo de celebración preparto es muy amplio, así como los precios de cada producto.

Por ejemplo, una piñata globo con confetti (papelitos) rosa y celeste puede costar unos $3.000; los lanza-papelitos o las bengalas de humo salen alrededor de $2.500; en cambio, la pelota de plástico con el polvo rosado o celeste incluido asciende a unos $10.000. Mientras que el kilo de torta especial con relleno en colores alusivos de acuerdo al sexo del bebé ronda los $15.000.

Además, el evento suele incluir juegos para entretener a los invitados hasta el momento de dar la sorpresa. Entonces se puede "engañar" reventando una piñata que contiene ambos colores o también vienen pizarras para votar el género que cada asistente considere.

Bon Cotillon deco revelacion del sexo- Axel Lloret.jpeg Todo tipo de decoración se crean para inmortalizar el momento de la revelación del sexo del bebé durante el embarazo. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El promedio de partos en Mendoza en la actualidad es de 22.000 al año. Bajó el 40% la tasa de natalidad en los últimos 10 años.

"Las piñatas con los dos colores o las pizarras son novedosas, hacen que se diviertan todos con la experiencia para no revelar de una el sexo del bebé", explica Nalldi de Bon Cotillón e insiste en que "hay un montón de propuestas para revelar el género y la gente se copa cada vez más". Y en este sentido, lo que más sale hoy en el mercado es la pizarra para la votación que divide al "team nena" del "team nene".

Eso sí, para quienes acierte puede haber sorteos con premios especiales para la ocasión.

Bon Cotillon pizarra revelacion del sexo- Axel Lloret.jpeg La pizarra para que voten los invitados si será nene o nena es parte de los atractivos del festejo por la revelación del sexo. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Y como si fuera poco, la revelación del sexo ahora puede incluir a su vez utensillos y decoración referida al evento. Hay vasos, platos, centros de mesa, banderines, globos, pochocleras, stickers, cortinas de cotillón, guirnaldas, todo alusivo a esta nueva celebración prenatal.

Las redes influyen para que la revelación del sexo tome protagonismo

Las tiendas de cotillón consultadas por Diario UNO coinciden en que la influencia de las redes sociales impacta en el predominio de esta nueva celebración en el embarazo. Antes, conocer el sexo del bebé era sólo cuestión de los futuros padres; en cambio ahora la expectativa es compartida y revelada en una fiesta o encuentro familiar.

"La gente lo ve en redes, hay revelaciones maravillosas, entonces se contagia el interés, y la verdad que es un momento único también para el entorno de ese bebé que está por nacer", considera una vendedora de un local de cotillón del centro.

Es que este evento surgió en Estados Unidos y se expandió por el mundo. Dio sus primeros indicios cuando la influencer Jenna Karvunidis en 2008 compartió en su blog fotos de cómo descubrió el sexo de su primera hija al cortar una torta y ver que su interior era de color rosa. De ahí que su nombre original sea gender reveal. Más tarde pasó a ser una moda.

Elina revelacion del sexo (1).jpg La mendocina Elina Costantini y su marido Eduardo revelaron el sexo del bebé en una reunión íntima en un hotel de lujo porteño. Es nena y se llamará Kahlo Milagro.

En varias ocasiones, la revelación del sexo se combina con el baby shower para celebrar la bienvenida del bebé. Así como también suele ser criticado este tipo de evento prenatal por encasillar a ese niño o niña en un género binario.

Por otro lado, si bien se estila un festejo íntimo también los hay grandilocuentes; sobre todo las revelaciones del sexo de los famosos. Hay futuras mamás, o quien se ocupe de organizar el evento, que alquilan un salón o hasta contratan un servicio de catering y deco para que ningún detalle quede librado al azar.

A Catalina Aragona casi le falla la sorpresa en la revelación del sexo

Catalina Aragona, la periodista y co-conductora de TV ("Pará Todo!", Canal 7 Mendoza), no se arrepiente para nada de todas las celebraciones que hizo el año pasado, durante su embarazo. Mucho menos de la revelación del sexo de su beba que resultó muy divertido y hasta con riesgo de fallar la sorpresa.

La mamá primeriza, que trajo al mundo a Cala junto a su pareja Fernando Battagion, lo mostró en sus redes y el video habla por sí solo. Es que, en un evento íntimo, muy familiar, Catalina y Fernando tuvieron más de 5 intentos al pinchar la piñata para develar la sorpresa, y nada, la piñata no se rompía.

"Fue una fiesta porque vino la familia y lo disfrutamos en conjunto, había cosas ricas para comer , antes del anuncio hicimos preguntas entre nosotros y qué pensábamos si era nene o nena y hasta hubo una votación. Mi sobrina se vino toda vestida de rosa porque pensaba que era una nena y los varones de celeste porque querían que sea nene. Entonces cuando lo descubrimos también fue re emocionante, súper emocionante", relata la periodista.

Y llega al punto anecdótico de aquel momento: "Fue divertido, particularmente nos pasó que la piñata no se rompía con nada, así que fue un momento de nerviosismo, muertos de risa también porque no podíamos romper esa piñata con nada, ni cuchilla ni tijera, se hizo rogar", recuerda todavía causándole gracia cómo se dio el descubrimiento de que llegaría a este mundo su hija, "Calita".

Sobre la modalidad que ella y su pareja eligieron, fueron al origen del festejo. O sea, ellos se enteraron del sexo de su primer hijo o primera hija al pinchar esa piñata. "Tenemos una sobrina por parte de mi marido que ve TikTok, entonces cuando nos quedamos embarazados estaba re emocionada y nos propuso que hagamos la revelación de género; nos pareció un buen plan porque todo lo que sea relacionado a festejar o celebrar el momento, desde que nos enteramos que estábamos embarazados, nos parecía buena idea, así que dijimos por qué no hacer algo divertido".

De este modo, "Cata" fue a la ecografía donde el médico le revelaría el sexo de su bebé y "le dijimos que no queríamos saberlo, el médico fue a la administración y nos dio un papelito en un sobre cerrado y ese papelito se lo dimos a una cuñada nuestra que se encargó de comprar en este caso una piñata con los papelitos rosados adentro porque era una nena".

Catalina Aragona Fernando Battagion y Calita.jpg Catalina Aragona y Fernando Battagion abrazan fuerte a su preciosa beba "Calita". Foto: Gentileza Catalina Aragona

A Catalina y Fernando les daba lo mismo enterarse del sexo antes del nacimiento, "nos importaba solo que esté todo bien, el sexo era un detalle para empezar a comprar ropita, por ejemplo", confiesa la conductora y especialista en marketing digital.

Todo lo que sea relacionado a festejar o celebrar el momento, desde que nos enteramos que estábamos embarazados, nos parecía buena idea. Todo lo que sea relacionado a festejar o celebrar el momento, desde que nos enteramos que estábamos embarazados, nos parecía buena idea.

Sin embargo, después de su experiencia es ella la que ahora organiza revelaciones del sexo a sus amigas embarazadas. "Recientemente una amiga anunció que estaba embarazada entonces me propuse para organizarle la revelación. Compramos una bengala e hicimos juegos en la previa de nombres de nena y nombres de nene, un dígalo con mímica con películas relacionadas con la temática y después hicimos la revelación; también fue muy emocionante", comentó quien considera que esta tendencia "no deja de ser un evento más en el marco de todas las actividades que te propone la llegada de un bebé a la familia".

Gisela Campos prefiere hacer una "despedida de la panza"

La conductora de Noticiero 7 Edición Central, Gisela Campos, está cursando su primer embarazo. Y ya sabe que viene una nena en camino, a quien junto a su pareja Gabriel bautizaron como Guillermina. Pero no se enteró a través de un evento de revelación del sexo, y explica por qué.

"No tengo nada en contra la revelación del sexo, para nada, sé que es tendencia; pero en mí no me resonó entonces no lo hice", argumenta. Es que "Gise" quiso ella enterarse primero que nadie. Y además "no es algo que me llame la atención".

La periodista y conductora televisiva confiesa que se inclina más "por algún ritual, me gustaría una cosa más holística como una despedida de la panza", anticipa sobre este evento que generalmente organizan las amigas de la futura mamá.

Gisela Campos embarazada.jpg Gisela Campos está en la dulce espera de su primera hija. Prefirió no hacer una revelación del sexo, le gustaría tener una "despedida de la panza" y hacer una bienvenida a este mundo a Guillermina cuando nazca.

Y también pone todas sus expectativas en el recibimiento de su beba. "Ahí sí, me gustaría hacerle una celebración de bienvenida a este mundo" a su primera hija, concluye.

La experiencia se vive con mucha ansiedad por parte de los papás

Dana Ippoliti e Ignacio Romera son padres de un varón y en la espera de su segundo hijo reconocieron a Diario UNO que "teníamos la esperanza de formar la parejita, que viniera la nena". Hace un mes las madrinas le organizaron la revelación del sexo del nuevo bebé en camino para sorpresa de los papás.

"Lo vivimos con mucha ansiedad, resultó ser otro varón, una sorpresa enorme", contó Dana, embarazada de 5 meses.

Lo que los papis propusieron a los invitados al evento fue que "quienes apostaban por nene llevaran toallitas y por nena, pañales" ya que la gente al no saber el género del bebé "les complica llevar ropita". Además, les pidieron que asistieran con una prenda azul los que creían que iba a ser nene, y con una prenda rosa quienes presentían que sería nena.

Revelación del Sexo 1 - Axel Lloret.jpeg Ignacio y Dana se enteraron en el evento de la revelación el sexo de su segundo hijo. Buscaban una nena y resultó otro nene en la familia. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Y detalló que la organización del festejo -con unas 60 personas invitadas- fue "rápida porque mi cuñada se iba a vivir a España y queríamos que ella estuviera presente". Y durante el evento desplegaron "muchos juegos para que todos se coparan y fuera un encuentro emotivo pero también muy divertido".