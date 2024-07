Crece la adhesión del pago digital de la propina en empresarios y el gremio gastronómico

►TE PUEDE INTERESAR: El director del PAMI hizo una "limpieza" y nombró a más de 20 funcionarios de su riñón

pago de propina.jpg Aseguraron que es más cómodo para el cliente poder elegir la forma de pagar la propina debido a la falta de billetes.

Explicó a Radio Nihuil que algunos lugares ya aplican este sistema que está incluido en el ticket con un subtotal por lo consumido, y el total con la propina sugerida, de forma que el cliente puede elegir qué y cómo pagarlo. Puede hacerlo con tarjeta de débito, de crédito o billetera virtual o en efectivo.

"En otros lugares del mundo también se puede hacer, es algo que no viene mal que el cliente pueda elegir el medio de pago. Habrá que ver el tema de la facturación y cargas impositivas para el local cuando después eso se deriva a la propina", indicó Civit.

Dijo que en Mendoza conviven diferentes formas de cobrar la propina, la más común sigue siendo en efectivo. "Hay lugares que los colaboradores tienen una cuenta de Mercado Pago y permite pagar la propina por ese sistema. Hay otros que no y entiendo que genera un problema a la hora de la propina porque la gente suele salir sin efectivo y además hay pocos billetes circulando".

Ejemplificó que en una mesa cuya cuenta sea de $80.000 es difícil que la gente tenga en efectivo $8.000, respetando el 10% de propina sugerida.

Por su parte, Emiliano Tejada de Uthgra opinó: "Nos parece muy bien porque le da la posibilidad al trabajador gastronómico que da un buen servicio tener una recompensa por su labor y que el no llevar efectivo no sea un impedimento para el cliente para poder dejarle la propina".

Aunque advirtió: "Esto es bueno, siempre y cuando no se tome como parte del salario. Hemos encontrado locales en Mendoza que toman la propina como parte del salario y esto no es así. Este aporte que hacen los clientes no es del empleador es del trabajador. Creemos que va a requerir mayor control y próximamente nos vamos a juntar a dialogarlo con las cámaras empresarias y la subsecretaría de Trabajo".

Pago de propinas con medios electrónicos

Federico Sturzenegger publicó en su cuenta de X: "En unos días vamos a dar a conocer un proyecto que permitirá el pago de propinas utilizando medios electrónicos: una práctica común en el mundo pero que los argentinos no podían elegir".

Sobre esto, explicó: "La propina seguirá siendo voluntaria, de ninguna manera será obligatoria. En definitiva, el único cambio es que podrá sumarse al ticket. Tampoco será parte del salario, por lo que no generará ninguna contingencia laboral a los empresarios del sector".

►TE PUEDE INTERESAR: Empresarios del Sur acordaron participar con fondos para la continuidad de la lucha antigranizo

Federico Sturzenegger1.jpg El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Foto: Archivo

Y agregó que "es un proyecto donde todos ganan: trabajadores, empresarios y consumidores. Dar más opciones siempre es beneficioso. De eso se trata un sistema de mayor libertad económica que propone el Presidente Javier Milei".

El proyecto de Julio Cobos

El diputado mendocino y radical presentó marzo pasado un proyecto para que las propinas puedan ser cobradas con tarjeta de crédito, débito, billeteras virtuales o cualquier otro medio de pago físico o electrónico.

También a través de su cuenta de X el legislador señaló: "En marzo presentamos el proyecto propina digital para facilitar el cobro de propinas a los trabajadores. El gobierno tomó la idea y busca sacarla vía DNU, lo ideal sería darle fuerza de ley. Una muestra más de que la intervención inteligente del Estado es necesaria y bienvenida".

Aclaró que esta medida no busca por ningún medio eliminar el pago de la propina en efectivo, sino que busca brindar más herramientas para facilitar el pago de la misma.