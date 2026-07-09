Consejo de experto: ¿por qué recomiendan congelar el pan antes de consumirlo?

En este caso, cuando hablamos de pan, hablamos del clásico, el pan básico con harina de trigo o con harinas con un importante contenido de almidones. Esta aclaración es importante porque el congelado de los panificados genera ciertos beneficios en este tipo de pan y no en otras opciones con otras harinas.
El almidón es un componente complejo que forma parte de los hidratos de carbono; es un polisacárido. El azúcar de mesa también es un carbohidrato, pero uno simple, un monosacárido de absorción rápida. El almidón está presente en el pan que proviene de harinas de cereales, en el arroz, la avena, las papas, los camotes y las legumbres como las lentejas y los garbanzos.
¿Por qué es bueno congelar el pan y qué beneficios tiene?
Generalmente, como truco de cocina y como técnica práctica, compramos bastante pan y lo metemos al freezer para tener siempre a mano. Esto nos permite reducir costos, no tener que ir todo el tiempo a la tienda y poder preparar sándwiches o tostadas a toda hora. Pero este truco tiene beneficios que pocos conocen.
El pan en el freezer y previamente congelado antes de su consumo puede ser muy bueno para la salud, tal como indican nutricionistas y médicos.
El almidón del pan eleva los niveles de glucosa en sangre. Al congelar y descongelar el pan en el freezer, el almidón se transforma en almidón resistente.
Este proceso disminuye la glucosa, por lo tanto el índice glucémico, alimenta las bacterias buenas del intestino, aumenta la sensación de saciedad y reduce los picos de azúcar.
La explicación está en que el almidón resistente presente en el pan no se digiere en el intestino delgado, sino que llega directo al colon, donde es fermentado por la microbiota. Actúa como una fibra prebiótica.
La clave está en congelar el pan en rodajas, para que sea más sencillo descongelarlo y bajarlo del freezer cuando ya está completamente duro y congelado. Siempre que descongeles un alimento, lo ideal es hacerlo en la heladera, algunas horas antes.
¿Qué otros alimentos, además del pan, tienen almidón resistente?
El almidón resistente se encuentra de forma natural en otros alimentos.
Generalmente lo contienen las legumbres como garbanzos, porotos y lentejas. La avena también tiene almidón resistente y los granos de arroz.
Los plátanos verdes son fuente de este nutriente, así como la papa y el boniato. Se tienen que cocinar y se enfrían por al menos 24 horas para activar los beneficios.