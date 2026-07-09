Consejo de experto: ¿por qué recomiendan congelar el pan antes de consumirlo?

¿Por qué es bueno congelar el pan y qué beneficios tiene?

Generalmente, como truco de cocina y como técnica práctica, compramos bastante pan y lo metemos al freezer para tener siempre a mano. Esto nos permite reducir costos, no tener que ir todo el tiempo a la tienda y poder preparar sándwiches o tostadas a toda hora. Pero este truco tiene beneficios que pocos conocen.

El pan en el freezer y previamente congelado antes de su consumo puede ser muy bueno para la salud, tal como indican nutricionistas y médicos.

El almidón del pan eleva los niveles de glucosa en sangre. Al congelar y descongelar el pan en el freezer, el almidón se transforma en almidón resistente.

@dr.davidcespedes Congelar el pan antes de comerlo puede cambiar por completo cómo afecta a tu cuerpo. Cuando decides congelar el pan y luego descongelarlo, parte de su almidón se convierte en almidón resistente, mejorando la salud digestiva y reduciendo los picos de glucosa. Congelar el pan ayuda a alimentar la microbiota, aporta más saciedad y favorece un mejor control del azúcar en sangre. Un gesto simple, basado en ciencia, con grandes beneficios para tu salud. Guarda este vídeo y empieza a aplicarlo hoy. sonido original - Dr. David Céspedes

Este proceso disminuye la glucosa, por lo tanto el índice glucémico, alimenta las bacterias buenas del intestino, aumenta la sensación de saciedad y reduce los picos de azúcar.

La explicación está en que el almidón resistente presente en el pan no se digiere en el intestino delgado, sino que llega directo al colon, donde es fermentado por la microbiota. Actúa como una fibra prebiótica.

La clave está en congelar el pan en rodajas, para que sea más sencillo descongelarlo y bajarlo del freezer cuando ya está completamente duro y congelado. Siempre que descongeles un alimento, lo ideal es hacerlo en la heladera, algunas horas antes.

¿Qué otros alimentos, además del pan, tienen almidón resistente?

El almidón resistente se encuentra de forma natural en otros alimentos.

Otros alimentos contienen almidón resistente.

Generalmente lo contienen las legumbres como garbanzos, porotos y lentejas. La avena también tiene almidón resistente y los granos de arroz.

Los plátanos verdes son fuente de este nutriente, así como la papa y el boniato. Se tienen que cocinar y se enfrían por al menos 24 horas para activar los beneficios.