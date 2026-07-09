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Truco de cocina

Consejo de experto: ¿por qué recomiendan congelar el pan antes de consumirlo?

Guardar el pan en el freezer es una vieja costumbre que sirve para tener siempre a mano y no desperdiciar, pero tiene otros beneficios poco conocidos

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Beneficios de congelar el pan.

Beneficios de congelar el pan.

El pan es un alimento con más de 14000 años de historia. Es un producto que, en sus diferentes formatos y sabores, ha acompañado al ser humano como alimento base, como el producto principal de ciertas culturas y como el complemento de cualquier almuerzo, cena, sanguche o preparación.

En este caso, cuando hablamos de pan, hablamos del clásico, el pan básico con harina de trigo o con harinas con un importante contenido de almidones. Esta aclaración es importante porque el congelado de los panificados genera ciertos beneficios en este tipo de pan y no en otras opciones con otras harinas.

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Qué pasa cuando metemos el pan en el freezer.

El almidón es un componente complejo que forma parte de los hidratos de carbono; es un polisacárido. El azúcar de mesa también es un carbohidrato, pero uno simple, un monosacárido de absorción rápida. El almidón está presente en el pan que proviene de harinas de cereales, en el arroz, la avena, las papas, los camotes y las legumbres como las lentejas y los garbanzos.

¿Por qué es bueno congelar el pan y qué beneficios tiene?

Generalmente, como truco de cocina y como técnica práctica, compramos bastante pan y lo metemos al freezer para tener siempre a mano. Esto nos permite reducir costos, no tener que ir todo el tiempo a la tienda y poder preparar sándwiches o tostadas a toda hora. Pero este truco tiene beneficios que pocos conocen.

El pan en el freezer y previamente congelado antes de su consumo puede ser muy bueno para la salud, tal como indican nutricionistas y médicos.

El almidón del pan eleva los niveles de glucosa en sangre. Al congelar y descongelar el pan en el freezer, el almidón se transforma en almidón resistente.

@dr.davidcespedes

Congelar el pan antes de comerlo puede cambiar por completo cómo afecta a tu cuerpo. Cuando decides congelar el pan y luego descongelarlo, parte de su almidón se convierte en almidón resistente, mejorando la salud digestiva y reduciendo los picos de glucosa. Congelar el pan ayuda a alimentar la microbiota, aporta más saciedad y favorece un mejor control del azúcar en sangre. Un gesto simple, basado en ciencia, con grandes beneficios para tu salud. Guarda este vídeo y empieza a aplicarlo hoy.

sonido original - Dr. David Céspedes

Este proceso disminuye la glucosa, por lo tanto el índice glucémico, alimenta las bacterias buenas del intestino, aumenta la sensación de saciedad y reduce los picos de azúcar.

La explicación está en que el almidón resistente presente en el pan no se digiere en el intestino delgado, sino que llega directo al colon, donde es fermentado por la microbiota. Actúa como una fibra prebiótica.

La clave está en congelar el pan en rodajas, para que sea más sencillo descongelarlo y bajarlo del freezer cuando ya está completamente duro y congelado. Siempre que descongeles un alimento, lo ideal es hacerlo en la heladera, algunas horas antes.

¿Qué otros alimentos, además del pan, tienen almidón resistente?

El almidón resistente se encuentra de forma natural en otros alimentos.

Otros alimentos contienen almid&oacute;n resistente.

Otros alimentos contienen almidón resistente.

Generalmente lo contienen las legumbres como garbanzos, porotos y lentejas. La avena también tiene almidón resistente y los granos de arroz.

Los plátanos verdes son fuente de este nutriente, así como la papa y el boniato. Se tienen que cocinar y se enfrían por al menos 24 horas para activar los beneficios.

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