TE PUEDE INTERESAR: Por el cierre imprevisto de la escuela Juan Agustín Maza, 170 chicos se quedaron sin banco

El organismo, que pertenece al Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia, se tiene que expedir sobre la decisión final que se tomará con el Cóndor del Acceso, pero el director de Patrimonio, Horacio Chiavazza, resaltó que lo más probable es que se apruebe el dictamen que sostiene que se debe restaurar la escultura figurativa y quitar de ella la del cóndor realista. Chiavazza aclaró que la intención es que la escultura realizada por Juan José Cardona sea restaurada y colocada en un sitio al resguardo de los factores climáticos.

Esta fue la primera propuesta que realizó el municipio, pero en su momento tuvo un alto nivel de rechazo. Sin embargo, a la reunión de expertos en diferentes disciplinas ligadas con la conservación patrimonial -como arquitectos, artistas visuales, representantes de distintas universidades e ingenieros, entre otros profesionales- le pareció aceptable la propuesta de Cintia Brucki, directora de Planificación del Municipio que comanda Marcelino Iglesias.

Por qué los expertos van a respaldar la propuesta del municipio

Chiavazza explicó que, a pesar de que su opinión no sea vinculante, el municipio de Guaymallén convocó al Consejo Provincial de Patrimonio para que opine sobre la propuesta de restaurar el Cóndor figurativo y quitar el Cóndor del Acceso del lugar que hoy ocupa.

Según destacó, la posibilidad tiene sentido desde el momento en que no existen garantías de que la obra no va a volver a deteriorarse.

"El Cóndor del Acceso tiene muchas restauraciones que se han realizado de maneras muy diferentes unas de otras, se han utilizado materiales como yeso y cemento que son incompatibles entre si. Además, la estructura interna realizada con hierro está oxidada. De esta manera resulta inviable invertir un presupuesto de 9 millones de pesos en una obra que no se sabe cuánto tiempo va a perdurar" manifestó el funcionario.

La idea de proceder a desmontar el Cóndor del Acceso para restaurarlo tiene que ver también con que para trabajar en el lugar, hay que montar un sistema de andamiajes que son sumamente caros. Tendría sentido si la escultura tuviese posibilidades de mantenerse al aire libre, pero tal y como evaluaron los especialistas, no las tiene.

►TE PUEDE INTERESAR: Ciencias Políticas: la Junta Electoral validó los votos recurridos y la oposición va a la Justicia

Al mismo tiempo, el director de Patrimonio destacó que poner en valor la escultura figurativa es muy importante, porque esta sí tiene condiciones para seguir en el lugar que actualmente ocupa.

En cuanto al dictamen final del Consejo, Chiavazza explicó que ya está listo, solo falta que lo convalide la asamblea de expertos.

Cabe aclarar que el Consejo se concentró en estudiar la propuesta que realizó el municipio y la junta de comisiones que intervino se mostró a favor.

Las posibilidades que se estudiaron para el Cóndor del Acceso

Una de las posibilidades para la escultura y que finalmente se descartó fue la de que se restaurara tal cual estaba antes de la tormenta conservándola en el mismo lugar.

El primero en ver en qué estado se encontraba la obra fue Miguel Ángel Marchionni, el restaurador que se ha ocupado de los grandes íconos mendocinos como los Portones del Parque y la Fuente de las Américas.

Miguel Ángel realizó un estudio de la estructura del Cóndor del Acceso en la que se determinó que para poder seguir en la intemperie, restaurar la cabeza y engarzarla en el monumento original, había que realizar un arreglo cuyo costo oscilaba los 9 millones de pesos.

El municipio consideró demasiado alto el precio, y desistieron de arreglarlo. Como esta propuesta tuvo tan mala recepción en la opinión pública, el gobernador Rodolfo Suarez intervino pidiéndole al intendente de Guaymallén que se restaurara y comprometiéndose a compartir los gastos.

Luego, el municipio pidió la intervención al Consejo Provincial de Patrimonio.

Otro opción que aún puede ocurrir, es que el municipio decida colocar otra escultura, también de un Cóndor, pero realizada con materiales acordes a la intemperie.

Para esto se iba a llamar a un concurso abierto a todos los artistas y escultores que quisieran acercar sus propuestas.

Consultado al respecto de esta opción, Chiavazza manifestó que este punto no es incumbencia de la dirección que él representa. "El Cóndor del Acceso es propiedad del municipio, no de la provincia, es decir que no se puede opinar al respecto".

El funcionario destacó que la intención nunca fue desechar sino reparar la escultura de Cardona, pero no dejándola en el predio en donde hoy se encuentra.

TE PUEDE INTERSAR: Los hermanitos varados en España se reencontraron con su padre y su abuela, y regresarán a Mendoza

La cabeza del Cóndor del Acceso ya no está en manos de Marchionni

cabeza-del-cóndor.jpg

La tormenta que decapitó al Cóndor del Acceso también provocó que esta rodara a metros de donde se encuentra la escultura y se rompiera. Sin embargo, vecinos de Guaymallén la encontraron y se la llevaron.

Tardó días pero finalmente apareció: la gente que la tenía la devolvió al director de Patrimonio de la Provincia, Horacio Chiavazza. Luego, fue entregada a Marchionni para ver qué posibilidades tenía de recomponerse.

"La tuve hasta hace un mes en mi casa, pero el municipio pasó y la retiró. Tuve que firmar un remito porque se trata de un bien patrimonial", explicó el artista.

La intención fue que se la llevara a su taller, porque allí él se encarga de las piezas que va a restaurar personalmente. Pero ante la falta de acuerdo con el municipio, Marchionni hizo lo que le pidieron: entregar formalmente la cabeza del Cóndor del Acceso a la comuna.