¿Con reinas o sin ellas? La propia ciudadaníade Mendoza se ocupará de decantar este lío

Con la elección de las reinas vendimiales en Mendoza podría llegar a pasar -a escala, claro, y salvando las distancias e importancia de los asuntos- algo parecido a lo que ocurrió en el país con sucesos de muy alto impacto social como fueron el divorcio o el aborto legal. En estos dos acontecimientos tan discutidos hubo puntos de vista enfrentados y mucho debate; avances y retrocesos, pero tarde o temprano decantó y ganó el sentido común. Y ambas necesidades fueron convertidas en ley, impuestas por su propia gravedad.

Los unos y los otros

Los que creen que la Fiesta de los mendocinos tendrá, tarde o temprano, que desprenderse de la elección de reinas porque es un sistema raído y fuera de época, agregan de inmediato que hay que concentrarse, eso sí, en la gran Fiesta de la Vendimia, que es lo que perdurará mientras esta provincia sea sinónimo de vino.

Los conservadores creen, en cambio, que aquello que hizo grande a este festejo es una combinación entre la mitología creada alrededor de las reinas, más el impacto de la famosa puesta en escena del Acto Central. Y no son amigos de mover las fichas. Se resguardan en la norma que fija a la Fiesta como patrimonio cultural de la Provincia. Del otro lado braman diciendo que un concurso de belleza es muy poco cultural.

Tanto la ordenanza de la Municipalidad de Guaymallén que eliminó la elección de reina vendimial en ese departamento por ser algo cosificador de la mujer, como el fallo de Suprema Corte de Mendoza que declaró inconstitucional a la citada ordenanza, podrían terminar convirtiendo a este merengue "provincial y popular" en un disparador que abra cauces.

Por esos surcos abiertos irá la opinión pública dejando el humus que después será leído por los especialistas en tendencias sociales. Ahí veremos si ese legado indica que elegir reinas es, a esta altura de los tiempos, un remedo insoportable o si, por el contrario, el peso de la costumbre sigue latente y el grueso de los mendocinos decidirán mantener ilusiones de realeza Es casi seguro que esa definición no se dé en el corto plazo.

Vendimia 2022 (3).jpg La elección de la reina durante la Fiesta Nacional de la Vendimia genera opiniones dispares. Foto: Diario UNO

Las pretorianas

Muchos inquieren si prevalecerán los argumentos de las aguerridas comisiones de reinas, que esta vez llegaron hasta la Corte e hicieron anular una disposición votada por concejales de Guaymallén. Otros se preguntan si en Mendoza seguirán en pie las elecciones de reinas siendo que en el resto del país se están cayendo como castillos de naipes en la mayoría de las fiestas populares.

Y no faltan, claro, los que cuestionan toda esa estética de cotillón recargado (vestuario, capas, bastones de mando, coronas) que rodea lo relativo a las reinas mendocinas.

¿El tiempo le reconocerá al municipio que sembró la "discordia" haber fijado un hito? Por lo pronto esa misma Comuna será recordada por acatar, sin dudarlo, el fallo de la Suprema Corte que la conminó a reponer la figura de la reina vendimial en ese departamento. Todo fallo de la Corte debe aceptarse, sobre todo si es en contra.

Esa es la mejor forma de asegurar la fe republicana, algo que "un hombre del derecho", como se autodefine el presidente Alberto Fernández, pareció olvidar cuando anunció que iba a desconocer el fallo de la Corte nacional en su contra por haberle sacado fondos de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El eco

Todo este mambo vendimial tuvo un importante rebote en la prensa nacional. "Ganaron las ex reinas de la Vendimia" (Infobae) o "La rebelión de las ex reinas de la Vendimia que llegaron a la Corte" (Clarín) fueron sólo algunos de los títulos que los diarios porteños dedicaron a este tema. En los sitios destinados a los comentarios de lectores hubo activas discusiones sobre eliminar o no los concursos de belleza en las fiestas populares.

Lo dicho: hay que esperar porque todo esto tiene que decantar. El juego de acción y reacción que se vivió esta vez en relación a la elección de reinas vendimiales promete nuevos capítulos.

Unos creen que tarde o temprano la elección de la reina de la Vendimia va a desaparecer o mutar porque no se va a poder sostener ante el avance de las nuevas concepciones sobre el rol de la mujer. Otros hacen mención al "relato" que están construyendo las ex reinas quienes sostienen que en Mendoza la cultura de las reinas ha permitido "empoderar" a las mujeres.

Lo que no podemos perder de vista es que se debe salvar, mejorar y engrandecer la Fiesta de la Vendimia. Ese es el bien principal a cuidar. Y lo debemos hacer utilizando esa sabia costumbre mendocina de mezclar la conservación con el progreso.

