Cómo saber cuántas cuotas de mi Crédito ANSES faltan por pagar y los montos de cada una

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Cómo puedo consultar mi Crédito ANSES

Para poder consultar cualquier dato sobre el crédito ANSES que fue otorgado, se necesita tener a mano dos datos importantes: el CUIL y la clave de Seguridad Social. Con esa información se deben seguir los siguientes pasos:

Una vez ingresado a Mi ANSES se debe buscar la opción Créditos ANSES

Revisar los créditos vigentes que restan por pagar

Elegir las opciones que desea ver sobre cada crédito ANSES

Además de poder ver las cuotas, desde la misma opción, también se puede consultar y cambiar el CBU desde donde se debitan estos créditos. Vale recordar que ANSES.

Según lo dispuesto por el organismo social, las cuotas del crédito ANSES que cada persona posea se debitan entre el 1 y el 10 de cada mes. Si al momento de hacerlo, la persona no tuviese fondos, entonces al mes siguiente, se le debitarán dos cuotas juntas y se le cobrarán intereses, señalaron desde ANSES.

ANSES CREDITOS

ANSES: ¿Se puede sacar un nuevo crédito?

Los créditos que otorgaba ANSES a trabajadores y jubilados se eliminaron una vez que llegó al gobierno Javier Milei, aunque aquellos que fueron sacados, tienen que ser abonados.

No obstante, en el último año se han presentado proyectos en el Congreso para que ANSES vuelva a poner a disposición de trabajadores y jubilados nuevas líneas de créditos, aunque estos no han logrado tener tratamiento parlamentario hasta el momento.