Créditos ANSES 2026: ¿Vuelven los préstamos de hasta $1.500.000?

Jubilados y Pensionados del SIPA: Aquellos cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a seis haberes mínimos .

Aquellos cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a . Titulares de Asignaciones Sociales: Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y la Asignación por Embarazo ( AUE ).

Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo ( ) y la Asignación por Embarazo ( ). Pensiones No Contributivas (PNC): Incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

Incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos. Monotributistas: Trabajadores inscriptos en las categorías iniciales ( A, B, C y D ).

Trabajadores inscriptos en las categorías iniciales ( ). Personal de Casas Particulares: Trabajadores registrados en el servicio doméstico.

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Montos y condiciones de los nuevos Créditos ANSES

El punto más disruptivo de los Créditos ANSES 2026 es su modalidad de ejecución. A diferencia de ediciones anteriores, el beneficiario no recibiría el dinero en su cuenta bancaria. En su lugar, el organismo realizaría una transferencia directa a la entidad acreedora (bancos o emisoras de tarjetas de crédito) para saldar deudas declaradas.

El monto máximo previsto es de $1.500.000, valor que contaría con una actualización automática basada en la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Respecto a la tasa de interés, se estima que se calcularía sobre la base de la TAMAR más diez puntos, ubicándose muy por debajo de los intereses que cobran los prestamistas informales o las tarjetas de crédito.

Para garantizar la sustentabilidad económica de las familias, el proyecto impone un "candado de seguridad": la cuota mensual no podrá exceder el 30% del ingreso neto del solicitante. Esto evita que el pago del crédito comprometa necesidades básicas como alimentación o salud.

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¿Cuándo estarían disponibles los Créditos ANSES?

Es fundamental aclarar que, actualmente, los créditos no están vigentes. Se trata de un proyecto de ley que debe atravesar el debate parlamentario. Si la iniciativa obtiene media sanción en Diputados durante los próximos meses y luego es ratificada por el Senado, los préstamos podrían comenzar a implementarse recién en el segundo semestre de 2026, financiados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)