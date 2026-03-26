Créditos ANSES 2026: ¿Vuelven los préstamos de hasta $1.500.000?

Los Créditos ANSES podrían volver. Esto pasaría en caso de que el Congreso de la Nación apruebe un proyecto que busca rehabilitar esta herramienta económica en el segundo semestre del 2026.
El proyecto para que vuelvan los Créditos ANSES es impulsado por bloques opositores y propone la posibilidad de obtener préstamos de hasta $1.500.000.
¿Quiénes podrían acceder a los nuevos Créditos ANSES?
De acuerdo con el texto del proyecto que circula en las comisiones legislativas, el universo de beneficiarios de estos créditos alcanzaría a cerca de 10 millones de personas en todo el territorio nacional. Los grupos habilitados para tramitar el auxilio financiero serían:
- Jubilados y Pensionados del SIPA: Aquellos cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a seis haberes mínimos.
- Titulares de Asignaciones Sociales: Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).
- Pensiones No Contributivas (PNC): Incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos.
- Monotributistas: Trabajadores inscriptos en las categorías iniciales (A, B, C y D).
- Personal de Casas Particulares: Trabajadores registrados en el servicio doméstico.
Montos y condiciones de los nuevos Créditos ANSES
El punto más disruptivo de los Créditos ANSES 2026 es su modalidad de ejecución. A diferencia de ediciones anteriores, el beneficiario no recibiría el dinero en su cuenta bancaria. En su lugar, el organismo realizaría una transferencia directa a la entidad acreedora (bancos o emisoras de tarjetas de crédito) para saldar deudas declaradas.
El monto máximo previsto es de $1.500.000, valor que contaría con una actualización automática basada en la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Respecto a la tasa de interés, se estima que se calcularía sobre la base de la TAMAR más diez puntos, ubicándose muy por debajo de los intereses que cobran los prestamistas informales o las tarjetas de crédito.
Para garantizar la sustentabilidad económica de las familias, el proyecto impone un "candado de seguridad": la cuota mensual no podrá exceder el 30% del ingreso neto del solicitante. Esto evita que el pago del crédito comprometa necesidades básicas como alimentación o salud.
¿Cuándo estarían disponibles los Créditos ANSES?
Es fundamental aclarar que, actualmente, los créditos no están vigentes. Se trata de un proyecto de ley que debe atravesar el debate parlamentario. Si la iniciativa obtiene media sanción en Diputados durante los próximos meses y luego es ratificada por el Senado, los préstamos podrían comenzar a implementarse recién en el segundo semestre de 2026, financiados con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)