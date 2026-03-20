Cómo recuperar los pinceles de pintura secos y tiesos: usando vinagre

Dentro de sus muchas características, destacan sus propiedades abrasivas, desengrasantes, desodorizantes y desinfectantes. Por eso siempre es bueno tener una botella de vinagre en la alacena de casa.

El vinagre es un ácido leve y corrosivo que ablanda la grasa, el sarro, los hongos, los pegotes y mantiene los espacios de la casa libres de malos olores, plagas y microorganismos. Por lo general, para limpiar se usa el destilado concentrado, porque tiene mayor acidez.

Sin embargo, como todo producto natural de limpieza, el vinagre tiene algunos contras o efectos que es mejor evitar. Por ejemplo, no se recomienda limpiar pantallas digitales, metales delicados y piedras sensibles con vinagre. Tampoco deberías mezclarlo con productos potentes como lavandina o lejía; esto puede generar gases tóxicos y peligrosos.

Paso a paso: cómo limpiar un pincel tieso y lleno de pintura

El vinagre remueve la pintura seca y vieja sin problemas, de la misma forma que el aguarrás, pero es más seguro y económico. Además, si te sobra vinagre, lo puedes guardar para limpiar otras cosas de la casa.

Para realizar este truco y limpiar la pintura seca, solo debes colocar los pinceles dentro de un frasco con vinagre blanco destilado.

vinagre y pincel Utiliza vinagre destilado para que la limpieza sea más profunda.

Deja los pinceles por al menos una hora y retira todo el vinagre del interior. Reemplaza el vinagre con agua caliente y deja los picles otra hora. El agua caliente ablanda más la pintura seca.

Finalmente, solo debes enjuagar los pinceles con agua fría para retirar la pintura y los restos de vinagre, y dejar que se sequen en un espacio ventilado sobre una servilleta de papel.

¿Qué otras cosas puedo limpiar con vinagre?

El vinagre es el protagonista de muchísimos trucos caseros y procedimientos de limpieza. Aquí te dejo tres opciones para aprovechar sus propiedades.

cortina de baño Siempre es bueno diluir el vinagre para limpiar la casa.