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Truco de limpieza

Cómo recuperar los pinceles de pintura secos y tiesos: usando vinagre

Para eliminar y limpiar la pintura vieja, solo basta con una botella de vinagre blanco destilado y un truco

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Toma nota y sigue leyendo para conocer este truco casero con vinagre. 

Toma nota y sigue leyendo para conocer este truco casero con vinagre. 

La pintura seca y pegada en los pinceles puede transformarse en un problema si no se elimina a tiempo. Normalmente utilizamos productos de limpieza específicos para solucionarlo, pero también puedes usar un poco de vinagre blanco destilado.

Hoy te explico cómo puedes limpiar los pinceles viejos, tiesos y llenos de pintura usando vinagre. Continúa leyendo para conocer este truco de limpieza fácil y barato.

pincel sucio
Usando vinagre puedes dejar tus pinceles libres de pintura seca.&nbsp;

Usando vinagre puedes dejar tus pinceles libres de pintura seca.

El vinagre es un ingrediente ácido y popular que normalmente se usa para limpiar manchas complejas o superficies de la casa que requieren un tratamiento especial.

Dentro de sus muchas características, destacan sus propiedades abrasivas, desengrasantes, desodorizantes y desinfectantes. Por eso siempre es bueno tener una botella de vinagre en la alacena de casa.

El vinagre es un ácido leve y corrosivo que ablanda la grasa, el sarro, los hongos, los pegotes y mantiene los espacios de la casa libres de malos olores, plagas y microorganismos. Por lo general, para limpiar se usa el destilado concentrado, porque tiene mayor acidez.

Sin embargo, como todo producto natural de limpieza, el vinagre tiene algunos contras o efectos que es mejor evitar. Por ejemplo, no se recomienda limpiar pantallas digitales, metales delicados y piedras sensibles con vinagre. Tampoco deberías mezclarlo con productos potentes como lavandina o lejía; esto puede generar gases tóxicos y peligrosos.

Paso a paso: cómo limpiar un pincel tieso y lleno de pintura

El vinagre remueve la pintura seca y vieja sin problemas, de la misma forma que el aguarrás, pero es más seguro y económico. Además, si te sobra vinagre, lo puedes guardar para limpiar otras cosas de la casa.

Para realizar este truco y limpiar la pintura seca, solo debes colocar los pinceles dentro de un frasco con vinagre blanco destilado.

vinagre y pincel
Utiliza vinagre destilado para que la limpieza sea m&aacute;s profunda.

Utiliza vinagre destilado para que la limpieza sea más profunda.

Deja los pinceles por al menos una hora y retira todo el vinagre del interior. Reemplaza el vinagre con agua caliente y deja los picles otra hora. El agua caliente ablanda más la pintura seca.

Finalmente, solo debes enjuagar los pinceles con agua fría para retirar la pintura y los restos de vinagre, y dejar que se sequen en un espacio ventilado sobre una servilleta de papel.

¿Qué otras cosas puedo limpiar con vinagre?

El vinagre es el protagonista de muchísimos trucos caseros y procedimientos de limpieza. Aquí te dejo tres opciones para aprovechar sus propiedades.

cortina de baño
Siempre es bueno diluir el vinagre para limpiar la casa.&nbsp;

Siempre es bueno diluir el vinagre para limpiar la casa.

  • Con un poco de vinagre puedes limpiar las brochas de maquillaje y desinfectarlas.
  • También puedes usar un poco de vinagre para limpiar la cortina de la ducha.
  • El vinagre es ideal para limpiar la mugre pegada en las paredes del horno y el microondas.

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