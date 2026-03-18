Cómo desajustar un tornillo muy agarrado usando vinagre blanco

Frente a este problema, decidí buscar un truco casero o alguna solución rápida que pueda realizar en casa con mis manos, sin perder la repisa ni dañar la madera. Hoy te comparto este truco casero sencillo y seguro para retirar un tornillo muy agarrado usando un poco de vinagre.

El truco casero con vinagre para sacar un tornillo muy agarrado

Para retirar un tornillo muy agarrado u oxidado de la madera, te dejo un truco casero y algunas otras opciones por si no tienes vinagre en casa.

Para retirar un tornillo muy agarrado o un tornillo oxidado de la madera, lo que puedes hacer es sumergir la pieza en vinagre. Pero ojo, este truco casero evidentemente sirve solo para piezas pequeñas, ya que si se trata de una puerta, es complejo meterla en vinagre.

Además, hay que tener cuidado con dejar los elementos de madera demasiado tiempo en vinagre, ya que pueden dañarse o absorber humedad.

tornillos y vinagre Usando un poco de vinagre, puedes retirar los tornillos ajustados o atorados.

Por eso, lo mejor es rociar el tornillo con vinagre o verter un poco de vinagre sobre el tornillo y esperar por lo menos una hora. Asegúrate de que el vinagre ingrese por el orificio donde está el tornillo.

Pasado ese tiempo, intenta nuevamente con el destornillador y verás cómo el tornillo sale prácticamente solo. El ácido del vinagre descompone la corrosión y remueve el óxido, facilitando el giro del tornillo.

Si no tienes vinagre o no te convence este truco casero, puedes retirar el tornillo colocando un poco de aceite lubricante o aplicando calor con un secador de pelo. Son dos opciones que funcionan bastante bien.

Cómo eliminar el óxido de los metales con vinagre

Cuando las herramientas de jardinería, las herramientas de construcción o cualquier elemento metálico que tenemos en casa se llena de óxido, puedes usar un poco de vinagre.

tijera oxidada Es importante eliminar el óxido para recuperar la herramienta y evitar daños.